Classifica ATP – Djokovic in testa al ranking | best ranking per Tsitsipas

Classifica ATP – Djokovic saldamente in vetta - Nadal secondo : il nuovo ranking maschile : Il ranking ATP non ha subito grossi scossoni dopo gli Internazionali d’Italia vinti da Rafa Nadal ranking ATP aggiornato in questo lunedì post Internazionali d’Italia. Djokovic nonostante la sconfitta mantiene il primato, con Nadal che è riuscito a non perdere punti a Roma dato il back to back al Foro Italico. Tsitsipas guadagna una posizione approdando al sesto posto, undicesimo Fognini, mentre il balzo più importante in top20 ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in Classifica? Le proiezioni nel ranking Atp : il romano a ridosso della top30! : Grande impresa di Matteo Berrettini, che al Foro Italico ha appena eliminato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del seeding: l’azzurro, in tabellone con una wild card, vince con un doppio 7-5 e compie un altro passo in avanti anche nel ranking ATP. L’azzurro, al momento, tornerebbe virtualmente ad eguagliare il best ranking: grazie ai 45 punti incamerati oggi sale a quota ...

Jannik Sinner scala la Classifica ATP : il nuovo ranking dell’altoatesino dopo la vittoria a Roma. Quante posizioni guadagnate! : Jannik Sinner non ha paura di nessuno e quest’oggi lo ha dimostrato. A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico degli Internazionali d’Italia 2019, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori, ...

Classifica ATP : balzo per Berrettini nel ranking - primo sempre Djokovic : Matteo Berrettini ha fissato in questa settimana il suo best ranking, il tennista azzurro al 31° posto dopo la finale di Monaco Si registrano due sole variazioni nella top ten Atp con Novak Djokovic saldamente in testa per la 26esima settimana consecutiva davanti a Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio torna Roger Federer che scavalca Alexander Zverev, quinto Domininic Thiem, quindi Kevin Anderson, Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro. ...

Tennis - Classifica ATP : altro best ranking per Berrettini - comanda sempre Djokovic : TORINO - Due sole variazioni nella top ten nella classifica pubblicata oggi dall' Atp , che vede Novak Djokovic alla 26esima settimana consecutiva al comando, la 250esima complessiva: e' quinto nella ...

Nuova Classifica ATP – Nadal perde punti - Djokovic allunga senza sforzarsi : Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal perde punti dopo Barcellona e Djokovic allunga nel ranking, Fabio Fognini resta il miglior azzurro: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La Nuova Classifica ATP vede al comando ancora una volta Novak Djokovic: il serbo sfrutta il ko di Rafa Nadal a Barcellona per allungare in Classifica senza sforzi, ed ha la sicurezza di restare numero ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la Classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Atp Budapest 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in Classifica? Le proiezioni nel ranking : Continua la cavalcata di Matteo Berrettini nel torneo ATP di Budapest. Il 23enne romano ha raggiunto le semifinali sulla terra rossa ungherese e domani affronterà il serbo Laslo Djere con la possibilità di conquistare la sua seconda finale della carriera dopo quella di Gstaad del luglio scorso. Berrettini ha sconfitto oggi nei quarti di finale in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo quasi due ...

LIVE Sinner-Djere - 2° turno Atp Budapest 2019 in DIRETTA : l’azzurro vuole guadagnare altri venti posizioni in Classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Laslo Djere, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Budapest di tennis: il match tra l’italiano ed il serbo scatterà non prima delle ore 16.30. Sulla terra battuta magiara il lucky loser azzurro tenterà l’impresa contro il numero 5 del seeding. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

Tennis. La vittoria di Montecarlo vale a Fognini la scalata nella Classifica ATP : La grande vittoria di Montecarlo vale al tennista armese Fabio Fognini la scalata nella classifica ATP. La racchetta di Arma di Taggia torna ad essere il primo azzurro al mondo e si regala la posizione numero 12, a ridosso della Top Ten. E' proprio questo ora l'obiettivo di Fabio che cercherà di incrementare il proprio bottino dai prossimi grandi impegni sulla terra ...

La nuova Classifica ATP dopo il trionfo di Fognini a Montecarlo : Nel mio sport si lavora per questo: più vinci, più guadagni e più vai avanti in classifica. Come tutti i lavori, bisogna farlo al meglio, se non ci riesci è giusto essere incavolati. Invece eccomi ...

