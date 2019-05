City a rischio Champions | il presidente attacca Tebas | “Vogliamo parlare dei ‘salti’

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Khaldoon Al Mubarak,del Manchester, passa al contrattacco. Il suo club è aesclusione dallaper le presunte violazioni del fair-play finanziario ma lo sceicco replica rinfacciando le operazioni altrui (Pogba, Kepa, Van Dijk e Lukaku i giocatori a cui fa riferimento) eJavierdella Liga e fra i grandi accusatori del. Ecco le sue parole. “Col successo arriva la gelosia e l’invidia. Ma la realtà è che non siamo stati noi a comprare il giocatore più caro della Premier, né il portiere più caro, né il centrocampista o l’nte. Le persone prendono delle decisioni e devono conviverci, ma noi siamo un club ben gestito.dice che abbiamo distorto il mercato ma c’è un’ipocrisia nelle sue affermazioni che fa sorridere. Certi salti nelle quotazioni di mercato, vedi Figo e Zidane, dove ...

