Ciclismo | Ronde de l’Isard ad Andrea Bagioli | “Con la squadra abbiamo fatto un grande

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Italia sul gradino più alto del podio in Francia!si aggiudica la classifica finale allade. Trionfo finale alla corsa a tappe transalpina per il valtellinese che si aggiudica anche le altre classifiche previste e regala al Team Colpack il successo nella corsa classificata 2.2 nel ranking UCI. Due, le splendide vittorie di tappa ottenute nei giorni precedenti; oggi l’alfiere del Team Colpack, ha difeso il suo vantaggio andando a cogliere l’affermazione in un importante corsa di prestigio internazionale. La quarta tappa conclusiva con partenza da Bélesta a Saint-Girons per un totale di 154,100 km è andata ad appannaggio del francese Matis Louvel (VC Rouen 76) che allo sprint ha regolato i connazionali Simon Guglielmi (Groupama-FDJ-Continental) ed Ewen Henrio (VC Pays de Loudéac). Il plotone è giunto a 1’20” e non ha visto differenze tra i leader ...