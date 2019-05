ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) La divisione anticrimine della Questura di Milano ha diramato un comunicato in cui segnala che è stata applicata la sorveglianzaa Nino, il leader dei, uno dei sottogruppi della Curva B interista è stato arrestato a gennaio per gli scontri avvenuti il 26 dicembre del 2018 in occasione di Inter- Napoli,in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Già destinatario di 8 Daspo, ha precedenti penali che risalgono agli anni ’80 in relazione a manifestazioni sportive e risse con uso di armi, oltre a tentato omicidio e violazioni del Daspo. La Questura ha deciso di usare tutti i mezzi necessari per evitare il ripetersi di episodi come quello di Milano e per controllare glinapoletani e interisti. A tale scopoè stato sottoposto a sorveglianzaper un periodo di un anno e sei mesi. La Divisione Anticrimine, come si legge nel comunicato, ha ...

napolista : #Ciccarelli, il capo ultrà dei #Viking, è sorvegliato speciale Il capo ultrà interista fermato per gli scontri di… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Scontri fra tifosi di Inter e Napoli, 18 mesi di sorveglianza speciale per il capo ultrà Ciccarelli [news aggiornata alle 1… - rep_milano : Scontri fra tifosi di Inter e Napoli, 18 mesi di sorveglianza speciale per il capo ultrà Ciccarelli [news aggiornat… -