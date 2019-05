Chelsea-Arsenal | Finale Europa League 2019 | data | programma | orario e tv

Europa League - la finale Chelsea-Arsenal in chiaro su TV8 : L’Europa League è giunta all’atto finale in cui avremo la possibilità di conoscere quale sarà la squadra che conquisterà il trofeo. Si prospetta una finale tutta inglese, così come accadrà in Champions League, ma con una leggera differenza: a essere protagoniste saranno due squadre di Londra. Allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, Chelsea e […] L'articolo Europa League, la finale Chelsea-Arsenal in chiaro su TV8 è stato realizzato ...

Arsenal - il portiere Cech verso il ritorno al Chelsea : Quella del 29 maggio sarà una giornata speciale per il portiere Petr Cech, estremo difensore dell’Arsenal che a Baku giocherà la sua ultima partita e proprio contro il Chelsea in cui ha militato per gran parte della carriera. L’estremo difensore aveva annunciato già da tempo che sarebbe stata la sua ultima partita, il segno del destino ha deciso di metterlo proprio contro i Blues. Secondo quanto riporta la stampa inglese pronto ...

Finale Europa League : Chelsea-Arsenal in tv su TV8 mercoledì 29 maggio : La Finale di Europa League verrà disputata a Baku: si sfideranno Chelsea e Arsenal. Appuntamento al Baki Olimpiya Stadionu mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21.00, con arbitro del match Gianluca Rocchi. In occasione dell’ultimo atto dell’Europa League sarà utilizzata la tecnologia VAR, all’esordio nella competizione, dopo averla visto all’opera in Champions League dagli ottavi di Finale. Il Chelsea di Maurizio Sarri ha eliminato al turno ...

UFFICIALE – Europa League - finale Chelsea-Arsenal : arbitra un italiano! La designazione : Gianluca Rocchi arbitrerà la finale di Europa League Chelsea-Arsenal Il Comitato arbitrale UEFA ha annunciato oggi che la finale di UEFA Europa League 2019 tra Chelsea e Arsenal sarà arbitrata da Gianluca Rocchi. Il match si giocherà mercoledì 29 maggio (alle 23.00 locali/21.00CET) al Baku Olympic Stadium. Per Rocchi che è arbitro internazionale dal 2008, questa sarà la prima finale di UEFA Europa League. Per la finale ...

Chelsea-Arsenal - derby di Londra in finale di Europa League : il 29 maggio in chiaro su TV8 : La finale di Europa League 2019 sarà il derby londinese tra le due squadre più titolate della città: il Chelsea e l’Arsenal. Mentre il Tottenham, altro club della capitale britannica, giocherà l’ultimo atto di Champions contro il Liverpool. Londra porta così tre squadre contemporaneamente in finale nelle due maggiori competizioni Uefa per club, e il football inglese torna epicentro del calcio internazionale con quattro finaliste nelle due ...

