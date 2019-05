Che ne sarà ora del governo?

Sarah Felberbaum - moglie De Rossi/ Negli Usa per lei? Daniele può fare quel Che vuole : Chi è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, commenta le voci: si dice che voglia andare Negli Stati Uniti. E su Instagram allora scrive.

Absentia 2 ci sará? Negli ultimi episodi del 26 maggio - il mistero su Emily verrà svelato : chi è l’uomo Che l’ha catturata? : Stana Katic tornerà per Absentia 2? In attesa di scoprire il destino della sua Emily Byrne, stasera, 26 maggio, andranno in onda gli ultimi episodi della serie thriller che ha emozionato e sconvolto per settimane il pubblico di Rai4. Ormai siamo alle battute finali: l'ex agente dell'FBI farà finalmente luce sul suo caso? Scoprirà chi è l'uomo che l'aveva catturata anni fa? Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo. Si inizia con l'episodio ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani di Categoria 2019 : Sara Ricciardi vince tra le seniores - Che show di Angela Andreoli. Risultati e podi : Al PalaCannizzaro di Aci Castello (in provincia di Catania) sono stati assegnati i titoli nel concorso generale dei Campionati Italiani di Categoria di Ginnastica artistica. Sara Ricciardi era la grande favorita per il successo tra le seniores (fascia 2) e l’atleta della Corpo Libero Gym Team Padova è riuscita a imporsi battendo Clara Colombo (Juventus Nova Melzo) e Caterina Vitale (Ionica Gym Catania): alla competizione erano assenti le ...

Amici - il panico di Alberto Urso dopo il trionfo : "Ecco perché ora sarà durissima" : Tutto come previsto ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi arrivato alla sua ultima puntata su Canale 5: il vincitore è Alberto Urso. dopo il trionfo, le prime parole cariche di emozione del cantante lirico, che afferma di non essersi aspettato la vittoria e i 150mila euro che spettan

Playout Serie C – LucChese corsara - Cuneo in Serie D : il tabellino della sfida : Primi verdetti dagli spareggi Playout di Serie C. Si è appena conclusa una delle due gare di ritorno previste per oggi. La Lucchese ha condannato il Cuneo alla retrocessione in Serie D e attende adesso la vincente della sfida tra Paganese e Bisceglie (alle ore 18) per determinare chi affronterà nella finale per mantenere la terza Serie. Dopo il 2-0 dell’andata, infatti, la squadra toscana ha vinto per 1-0 anche il match di ritorno. ...

AnChe la Fiorentina sarà americana : Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina. Lo scrive il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è Anche il presidente del New York Cosmos. Lo scorso anno, ricorda il NYT aveva cercato di rilevare il Milan, ma la ...

Il nuovo raid di Destiny 2 sarà giocabile fin da subito anChe dai giocatori di basso livello : Il prossimo 4 giugno 2019 Bungie pubblicherà il Pass Annuale per il suo Destiny 2. Questa volta però i giocatori potranno divertirsi con la nuova Incursione sin dal lancio del pacchetto, senza preoccuparsi del proprio livello.Come possiamo leggere sul sito ufficiale di Bungie, gli sviluppatori hanno ideato un sistema molto semplice che consente a tutti di mettersi alla prova per completare per primi la nuova attività. Tale sistema prevede che ...

Rino Cesarano a Kiss Kiss Napoli : “Quagliarella ottima idea - ma bisogna convincerlo su delle cose - non è semplice - ecco perché” : Rino Cesarano, noto giornalista ha commentato le parole del presidente De Laurentiis nel giorno dei suoi 70 anni. Le sue parole : “70 anni, ma ha tante idee e sembra un ragazzino. Su Quagliarella però ci andrei cauto, è un’apertura anche di riconoscenza, di stima, ma da qui a dire che torna ce ne passa. Lui ha sofferto molto, un riscatto lo accetterebbe volentieri, ma si deve anche convincerlo ad accettare un certo ruolo, un ...

Il piano B di Huawei è reale - ecco cosa sappiamo sul sistema operativo Che sarà pronto entro l’autunno : La situazione che si è venuta a creare con le restrizioni commerciali imposte a Huawei dalla Casa Bianca sta obbligando l’azienda cinese a far diventare operativo un “piano B” che fino a qualche mese fa era solo una remota ipotesi. Mettendo da parte ipotetici accordi con Google per aggirare il decreto esecutivo (tutti da definire, sempre che sia possibile farli), e assodato che i servizi di Google erogati sugli smartphone già ...

Huawei - perché a rimetterci saranno le vendite in Europa : Anche Microsoft, dopo Google, si adegua alla stretta su Huawei. La lista di partner che lasciano l’azienda cinese cresce ogni giorno. Intanto Trump fa una dichiarazione ambigua: Huawei potrebbe rientrare in un accordo commerciale. E il rischio spionaggio? Due vittime dell’incertezza intanto ci sono: i consumatori e il business europeo di Huawei...

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il ManChester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Eliana MiChelazzo : «Non sono lesbica». Pamela Prati sarà a Verissimo : Eliana Michelazzo “Rispetto il mondo gay. Se lo fossi non sarebbe stato un problema“. A parlare è Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati. Al fine di mettere a tacere lo scoop lanciato qualche ora fa da Dagospia, la manager ha scelto il suo account Instagram per negare di avere intrattenuto, per diverso tempo, una relazione di natura saffica con Pamela Perricciolo, la sua socia nella Aicos Management. Con un ...

Luigi Di Maio a L'aria Che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Chelsea - la stampa britannica non ha dubbi : saranno i senatori a decidere il futuro di Sarri : Secondo quanto riportano i media britannici, il club inglese chiederà ai propri senatori un parere sull’eventuale permanenza di Sarri a Londra Il Chelsea valuterà se proseguire o meno l’avventura con Maurizio Sarri in panchina, solo dopo aver sentito gli umori dei ‘senatori’ dello spogliatoio. AFP/LaPresse E’ quanto sostiene oggi il ‘Daily Mail‘ secondo il quale sulla decisione dei ...