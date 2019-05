Che fine ha fatto Francesca Rettondini? L’ultimo amore di Alberto Castagna

Quella della Rettondini non è stata una vita sempre facile, e spesso ha dovuto affrontare dei momenti molto duri. Non solo la morte di Alberto, ma anche la malattia della madre, affetta da Alzheimer. Una patologia che colpisce duramente non solo chi ne soffre, ma anche gli affetti più cari. Proprio questa triste esperienza l’ha portata a produrre un cortometraggio autobiografico, Il Cioccolatino, che le ha fatto vincere il premio del Milazzo Film Festival e il premio ‘Greta Garbo’ del Belluno Film Festival.



Momenti di terrore anche quelli che ha vissuto nel 2012. Si trovava, infatti, sulla Costa Concordia nel momento del naufragio nei pressi dell’isola del Giglio. Attimi di paura, che Francesca Rettondini ha raccontato a Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me: Il gelo che ho provato su quel ponte non andrà più via : Avevo un paio di jeans, dei sandali e una maglietta a maniche corte. Quando è successo l’accaduto siamo corsi fuori e mi sono ritrovata a piedi nudi sulla lamiera della nave. Faceva molto freddo.



Se nei confronti della sua nuova storia d’amore è molto riservata, la Rettondini non trattiene, invece, l’affetto che la lega al suo barboncino Kiki, che su Instagram le ruba spesso la scena. L’amica fidata dell’ex attrice di Un posto al sole, infatti, l’accompagna in tutti i nuovi progetti. Francesca ha ormai ripreso completamente in mano la propria vita ed è tornata attivissima e in cerca sempre di nuove idee e nuove attività da intraprendere.

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un nome molto importante, quello a cuiverrà sempre accostata. L'attrice, infatti, è stata legata adfino alla sua morte. Una storia d'straordinaria, terminata solo quando il presentatore di Stranè venuto a mancare lasciando unaprofondamente affranta.Quelli che sono seguiti sono stati momenti dolorosi, che hanno portatoa perdere quasi 20 kg, a soffrire di diverse patologie dovute allo stress ma anche ad una conseguente rinascita. Oggi l'attrice ha ritrovato la felicità, senza però mai dimenticare il suo passato. Molto amica di Carolina, figlia di, è infatti rimasta legata a quella che per oltre dieci anni è stata la sua famiglia.Allontanatosi per un po' dai riflettori,ha cercato la serenità nella sua vita privata. Dopo la morte del presentatore, ha ritrovato l'in Rosario, un attore teatrale più giovane di lei. Si è, però, dimostrata molto protettiva nei riguardi di questa storia, lasciando trapelare il meno possibile.