Che bello sarebbe se Gasperini dicesse “no | grazie”

Anna Ferzetti - Che ama Favino perché «è paziente - bello e fa morire dal ridere» : Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Cannes 2019, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti Lunghe chiacchierate via Skype, due figlie (Greta, 11 anni e Lea, 5), la giusta distanza, l’arte di far ridere. Anna Ferzetti e Pierfrancesco ...

SCherma - Grand Prix sciabola Mosca 2019 : sette italiani qualificati al tabellone principale : A Mosca (Russia) si sono disputate le qualificazioni del Grand Prix di sciabola maschile. Aldo Montano, Riccardo Nuccio, Leonardo Dreossi e Dario Cavaliere hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale a cui erano già ammessi Luigi Samele Luca Curatoli ed Enrico Berrè in quanto teste di serie. Leonardo Dreossi ha sconfitto il russo Shirshov per 15-7, Riccardo Nuccio ha regolato il georgiano Mardaleishvili per 15-7, Aldo Montano e Dario ...

Roland Garros - l’Italia sorride : anChe Bolelli e Paolini in tabellone : Roland Garros, Jasmine Paolini e Simone Bolelli sono entrati nel tabellone principale del torneo dello Slamo sul rosso di Parigi Roland Garros, giornata di qualificazioni molto positiva per i colori italiani. I primi due azzurri hanno entrambi ottenuto il pass per il tabellone principale del torneo, in attesa della gara della Gatto-Monticone che giocherà nel pomeriggio. Il primo ad esultare è stato Simone Bolelli, vittorioso contro Soeda ...

Roland Garros – Dopo Travaglia - anChe Salvatore Caruso in tabellone : Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros Dopo aver superato Brown in tre set Dopo Travaglia, anche Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Salvatore Caruso ha vinto in rimonta il match contro Brown per 4-6 6-4 6-3 andando dunque ad aumentare il contingente italiano nel tabellone dello Slam sulla terra, siamo a quota 8 ...

Bellocchio sfida la storia con "Il Traditore" - un film kolossal con un Favino Che ricorda De Niro : Marco Bellocchio ri-processa Giulio Andreotti e lo condanna. È solo un dettaglio del suo “Il Traditore”, che lo riporta per la settima volta nel concorso principale di Cannes ( ha vinto 43 anni fa per i protagonisti di”Salto nel vuoto”, Anouk Aimée e Michel Piccoli). Ma di sicuro sarà materia di polemica e discussione, per l’ultimo grande autore italiano vivente abilitato ad esprimere un ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

Il «bello» Che ti «risolve» il matrimonio (come James Middleton) : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedalePochi, pochissimi giorni dividono il debutto «social» dal debutto nella più formale delle occasioni, il royal wedding di famiglia. Che James Middleton non fosse più ...

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anChe da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

SCherma - Coppa del Mondo Dubai 2019 : sette spadiste azzurre approdano al tabellone principale : Saranno sette le azzurre in gara nel tabellone principale di Dubai della Coppa del Mondo di spada femminile. L’unica atleta già qualificata di diritto era Mara Navarria, testa di serie numero uno, mentre le altre italiane hanno dovuto affrontare le qualificazioni odierne. Al termine della fase a gironi ha ottenuto la qualificazione diretta Giulia Rizzi, che ha vinto tutti e sei gli assalti in programma. Per le altre cinque azzurre il pass è ...

Giro d’Italia – La Nippo Vini Fantini si gode il suo Sho : “fuga pazzesca - Che bello sentir gridare il mio nome” : L’atleta Nipponico del team Nippo Vini Fantini Faizanè ha fatto emozionare tutti i tifosi di ciclismo con un’eroica fuga solitaria di oltre 144km Una data da segnare in rosso sul calendario per il ciclismo Giapponese. Come lo stesso Sho Hatsuyama racconta non è certo una novità un’azione di un atleta Giapponese al Giro d’Italia, ricordando lui stesso con grande umiltà atleti del calibro di Beppu e Arashiro, ma è qualcosa di unico ed ...

Badminton - Campionati Italiani 2019 : allineati i tabelloni agli ottavi. PoChe sorprese nella prima giornata : prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Badminton: a Milano tutti i tabelloni si sono allineati agli ottavi, con due turni in programma per i tornei di singolare ed uno solo per i tre di doppio. Domani si disputeranno ottavi, quarti e semifinali, inoltre partiranno anche i tornei di paraBadminton. Nel singolare maschile dopo i primi due turni odierni restano in gara tutti i principali favoriti per il successo finale, con Rosario ...

Badminton - Campionati Italiani 2019 : allineati i tabelloni agli ottavi. PoChe sorprese ella prima giornata : prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Badminton: a Milano tutti i tabelloni si sono allineati agli ottavi, con due turni in programma per i tornei di singolare ed uno solo per i tre di doppio. Domani si disputeranno ottavi, quarti e semifinali, inoltre partiranno anche i tornei di paraBadminton. Nel singolare maschile dopo i primi due turni odierni restano in gara tutti i principali favoriti per il successo finale, con Rosario ...

SCherma - Coppa del Mondo Tunisi 2019 : sette azzurre accedono al tabellone principale - eliminata Rossella Gregorio : sette azzurre accedono al tabellone principale della tappa di Tunisi della Coppa del Mondo di sciabola femminile. Nelle fasi di qualificazione odierna sono scese in pedana tutte le italiane in gara, visto che nessuna delle nostre portacolori si trova nelle prime 16 posizioni del ranking, che danno diritto al pass diretto. Al termine della fase a giorni si sono qualificate Martina Criscio, Rebecca Gargano, Michela Battiston, Irene Vecchi e ...

Internazionali d’Italia - in tabellone anChe la sorpresa Andrea Basso : Andrea Basso in tabellone agli Internazionali d’Italia dopo aver superato anche Sinner nelle pre-qualificazioni del torneo Tanti azzurri in tabellone agli Internazionali d’Italia, in un momento senz’altro florido per quanto concerne il movimento tennistico maschile, un po’ meno per le donne che non avranno ai nastri di partenza neanche Camila Giorgi. Tra gli uomini, oltre ai ben noti Fognini, Cecchinato, Berrettini ...