Champions League | le fasce del sorteggio | ecco come saranno “posizionate” le italiane

(Di lunedì 27 maggio 2019), il 30 agosto a Montecarlo andrà in scena ildei gironi con 4in lizza Il campionato di Serie A è terminato ieri tra mille emozioni e colpi di scena. Inter ed Atalanta hanno strappato il pass per la prossimaed ora si riposeranno in attesa della calda estate che le vedrà protagoniste sul mercato ed anche neldella competizione. Ledella prossimasono già abbozzabili, con la Juventus chiaramente in prima fascia, il Napoli in seconda e l’Inter in terza assieme al Valencia. Più complicato invece sarà ildell’Atalanta che partirà dalla quarta fascia.la prima bozza dellein vista deldel 30 agosto a Montecarlo. PRIMA FASCIA: BARCELLONA, MANCHESTER CITY, BAYERN, JUVENTUS, PSG, ZENIT, LIVERPOOL/TOTTENHAM, CHELSEA/ARSENAL SECONDA FASCIA: REAL MADRID, ATLETICO ...

2010MisterChip : Benvenuto nella Champions League @Atalanta_BC. Ben meritato!!! - Atalanta_BC : SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE!!!!#AtalantaSassuolo 3-1 #FullTime #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaSassuolo 3-1 È FINITA!!! RAGAZZI NON È UN SOGNO! È TUTTO VERO!!! SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE!!! TUTTI UNITI!… -