Champions League 2019-2020 | le fasce | le avversarie delle quattro squadre italiane

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019)– Si è concluso con il botto il campionato di Serie A, l’ultima giornata ha regalato spettacolo ed emozioni. Impresa dell’Atalanta che ha ottenuto una storica qualificazione in, la squadra di Gasperini ha superato anche il Sassuolo e chiuso il campionato con un incredibile terzo posto. Brivido in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto 3-1 contro l’Empoli ma la sofferenza è stata enorme, solo uno straordinario Handanovic ha evitato il pareggio della squadra di Andreazzoli. Adesso il pensiero è rivolto già alla prossimacon l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. La Juventus sarà naturalmente in prima fascia, in Napoli in seconda, l’Inter in terza e l’Atalanta in quarta, il sorteggio è previsto per il 30 agosto a Montecarlo, le...

2010MisterChip : Benvenuto nella Champions League @Atalanta_BC. Ben meritato!!! - Atalanta_BC : SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE!!!!#AtalantaSassuolo 3-1 #FullTime #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaSassuolo 3-1 È FINITA!!! RAGAZZI NON È UN SOGNO! È TUTTO VERO!!! SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE!!! TUTTI UNITI!… -