Casting per una serie tv diretta da Luca Guadagnino per HBO e Sky

Casting per una serie web/tv prodotta da Pagi Company e per un servizio foto/video : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per realizzare una serie web/televisiva dal titolo Ladri di barzellette. La serie in questione, diretta da Daniele Gaeta e prodotta da Pagi Company verrà poi girata nei prossimi mesi, entro la fine comunque del prossimo autunno, tra Torino città e provincia. È possibile candidarsi sia presentandosi personalmente ai Casting che mediante l'inoltro online della propria ...

Casting per il programma televisivo 'Forum' e una web serie collegata a NABA : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e opinionisti per la nota trasmissione televisiva Forum, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per realizzare una web serie da girarsi a Milano e prodotta da alcuni studenti della Nuova Accademia di Belle Arti. Forum Per la nota trasmissione televisiva Forum, condotta da Barbara Palombelli e in onda sulle reti Mediaset, sono attualmente in corso le ...

Casting di Cineworld Roma per un nuovo film e di Lost Movement per vari spettacoli : Selezioni aperte per la ricerca di comparse, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo film da girare in Puglia. Casting aperti anche per la compagnia di danza Lost Movement (Milano) per alcuni spettacoli. Cineworld Roma Per la realizzazione di un interessante film, Cineworld Roma cerca varie comparse. Le riprese verranno poi effettuate nelle zone di Monopoli e di Brindisi nel mese di giugno. In particolare, la richiesta in questione è attualmente ...

Casting per una miniserie Rai con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori e attrici per la serie televisiva Rai dal titolo Angela, diretta dal regista Andrea Porporati e prodotta da 11 Marzo Film on il supporto di Calabria Film Commission. Nel cast anche Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Le riprese verranno poi effettuate in Calabria. La serie tv e i ruoli cercati Per la realizzazione di una importante serie televisiva, dal titolo Angela, diretta dal regista ...

Casting per 'Colorado' e per un cortometraggio da girare a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Wobinda Produzioni, per la realizzazione di alcuni importanti programmi televisivi, in onda sui canali Mediaset e sulle reti Rai. Tra i programmi in questione è possibile menzionare Colorado, in onda su Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio di ECM Produzioni, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma. Wobinda Produzioni Wobinda ...

Casting per 'Uomini e Donne' - per il trono classico e quello over : Selezioni attualmente aperte per il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e dal titolo Uomini e Donne. Per la famosa trasmissione, condotta da Maria De Filippi, si cercano candidati a prendere parte sia al trono classico che a quello over. trono classico Casting in corso per il noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In particolare, per quanto concerne il cosiddetto trono classico sono state ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner e Alfons rivali nel Casting per “Miss X.”! : Prenderà una piega sempre più sorprendente il triangolo tra Werner (Dirk Galuba), Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen). Come sappiamo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due anziani si ritroveranno improvvisamente ad essere in competizione per il cuore della storica cuoca del Fürstenhof e la loro rivalità sentimentale li porterà a scontrarsi in contesti davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi ...

Casting per un programma Tv di Mediaset e un servizio pubblicitario per abiti da sposa : Selezioni attualmente in corso per una ben conosciuta trasmissione dedicata a problematiche legali e in onda sulle reti Mediaset. Le riprese verranno effettuate poi a Roma e si cercano protagonisti/e di puntata. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di una modella per la realizzazione di un importante servizio fotografico pubblicitario nell'ambito degli abiti da sposa. Una trasmissione di Mediaset Per una ben nota trasmissione in ...

Casting per 'La sai l'ultima?' in onda su Canale 5 con Ezio Greggio e per il film Shortcut : SelEzioni ancora aperte per il programma televisivo La sai l'ultima?, che tra breve tempo andrà in onda su Canale 5 condotto da Ezio Greggio. Sono inoltre ancora aperte le selEzioni per un film di produzione internazionale, diretto dal regista Alessio Liguori e dal titolo Shortcut. Le riprese verranno poi effettuate in Abruzzo. La sai l'ultima? Per il ritorno televisivo del noto programma dal titolo La sai l'ultima?, sono tuttora aperte, anche ...

Casting per programmi tv di Magnolia e per 'L'amica geniale' : Sono aperte le selezioni per alcuni programmi tv prodotti da Magnolia. Inoltre, l'agenzia Renate Casting cerca giovani e giovanissimi per una serie televisiva e un nuovo film. Magnolia Per la casa di produzione Magnolia, ben nota per la realizzazione di importanti programmi televisivi, sono attualmente in corso numerosi Casting. Per quanto riguarda la prossima edizione de Il Collegio, in onda su RAI 2, si cercano ragazzi e ragazze di età ...

Casting per la nuova edizione di 'Amici' e per il fashion film dal titolo 'Kala' : Selezioni attualmente in corso per la prossima edizione del noto talent dal titolo Amici, di Maria De Filippi e in onda sempre con particolare successo sulle reti Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un interessante fashion film dal titolo Kala, a cura di alcuni studenti del Politecnico di Milano, le cui riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo. Amici Casting già partiti per la prossima edizione del ...

Casting per una serie tv prodotta da Palomar e per un film da girare a Napoli : Sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di numerose comparse per realizzare una serie tv dal titolo La guerra è finita, diretta da Michele Soavi. Per la serie, prodotta dalla nota casa di produzione Palomar, si cercano attualmente maggiorenni di tutte le età. Sono inoltre in corso i Casting a cura di Klab4 film per la ricerca di alcune figure da inserire nell'ambito di una produzione cinematografica da girare a Napoli. Una ...

Casting per una serie televisiva per la Rai e un film di Morfeo Dreams : Selezioni attualmente in corso a cura di Klab4 film finalizzate alla ricerca di controfigure di attrici per una serie televisiva che andrà poi in onda sulle reti della Rai. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la copertura di ruoli principali e secondari nell'ambito di un nuovo film prodotto da Morfeo Dreams e dal titolo I baci dei Giuda. Una serie Tv per la Rai Per la realizzazione di una importante serie ...

Casting per 'Guess My Age' con Enrico Papi e per tre film di produzione indipendente : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di figuranti per il programma televisivo Guess My Age, condotto da Enrico Papi e in onda su TV8. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di tre film di produzione indipendente da girarsi tutti in Lombardia. Guess My Age Per il noto programma in onda su TV8, della piattaforma SKY ma visibile anche sul digitale terrestre, dal titolo Guess My Age, sono ...