Caserta | 7 docenti universitari segnalati dalla Finanza per doppio incarico

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Guardia diha segnalato per danno erariale settedell'Università Vanvitelli di. Secondo gli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle, i professori tenevano dei corsi presso le facoltà di architettura e ingegneria, ma al contempo svolgevano anche attività private senza le autorizzazioni del caso. In questo modo, dunque, isono riusciti ad accumulare compensi illeciti per un totale di 1,6 milioni di euro.Le indagini della Guardia disi sono concentrate sugli anni 2012-2016 e su 15finiti nel mirino dei militari, sette sono stati. Con un lavoro certosino, le Fiamme Gialle hanno scoperto che ad esempio un docente originario di Napoli ha fatturato 1 milione di euro in consulenze per società petrolifere e imprese operanti nell’ambito dei rifiuti. Un altro docente di origini milanesi, invece, avrebbe lavorato per ben 22 ...

