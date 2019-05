Campidoglio | Lega | dai romani avviso di sfratto a Raggi

Piano Salva-Roma - capogruppo Lega in Campidoglio : “Non ci convince. Raggi non ha dato alcuna prospettiva alla città” : “Non ha dato alcuna reale prospettiva alla città”. Per questo motivo, spiega il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, il Salva-Roma “non convince” il Carroccio. “Il governo – secondo Politi – è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato”. Virginia Raggi, aggiunge, “non ...

Roma - Salvini : “Raggi non più adeguata - lasci”. Raggi : “Indagati in Lega e Pd e parlano di me”. Dem protestano in Campidoglio : L’esposto in Procura, le accuse alla sindaca Virginia Raggi, i suoi audio online sull’Espresso, l’ammissione che “la città è fuori controllo” e che se si azzarda ad alzare la Tari, “altro che gilet gialli“, perché in alcune zone i Romani si affacciano “e vedono la merda”. Prima ancora di capire se il caso sul bilancio dell’azienda dei rifiuti abbia una base giudiziaria ...

Rifiuti - pressing Raggi sull'ex ad Ama : Roma è fuori controllo - cambia i conti. Lega : dimissioni. Il Campidoglio nega : 'Tu mi devi dare una mano Lorenzo, tu non mi stai aiutando. Io ho la città praticamente fuori controllo, i sindacati che fanno quel cazzo che vogliono'. Lo afferma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ...