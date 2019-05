Calciomercato Napoli | è fatta per Di Lorenzo | all’Empoli 10 milioni di euro

Calciomercato Napoli - CorSport : ADL spende : 4 acquisti top - Quagliarella e non solo - le variabili extra-budget… : Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende Calciomercato Napoli, CorSport: ADL spende. Il Corriere dello Sport anticipa i piani del club azzurro per ripartire alla grande la prossima stagione. Si parla di 4 acquisti top per cercare di raggiungere la Juventus e colmare l’ attuale gap. Secondo il quotidiano, “Ancelotti conferma la volontà del presidente di investire in ogni reparto: due esterni, un centrocampista e una punta da ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Lungo summit a casa Ancelotti : definiti quattro colpi per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Lungo summit a casa Ancelotti”. I dettagli. Calciomercato Napoli, ieri grandi manovre a casa Ancelotti, presenti, oltre al tecnico azzurro, anche il patron Aurelio De Laurentiis e l’ amministratore delegato del club azzurro per un summit di Calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’: Lungo summit di mercato a casa Ancelotti, ieri mattina. Appuntamento a ...

Calciomercato Napoli - per il centrocampo si pensa a Elmas del Fenerbahce (RUMORS) : La stagione degli azzurri volge al termine ed è già tempo di Calciomercato. L'incontro a casa Ancelotti con De Laurentiis, Chiariello e il direttore Giuntoli è rivolto a delineare le mosse del club per il prossimo mercato estivo. Oltre al mercato però si è discusso anche del ritiro di Dimaro e dei lavori al centro di Castel Volturno. I nomi sul taccuino del club sembrano essere addirittura oltre 60 da cui saranno delineati 6 nuovi acquisti. Le ...

Calciomercato Napoli – Intreccio di mercato con l’Atalanta - tutti i nomi : Il Corriere dello Sport apre ad un nuovo scenario di mercato che vede la partenza di Verdi e Ounas. Le ultimissime di Calciomercato sul Calcio Napoli. Calciomercato Napoli – Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni scrive in merito alle ultimissime sul Calcio Napoli ed alle probabili partenze di Adam Ounas e Simone Verdi. Secondo Il Corriere, Ancelotti sembra preferire Amin Younes, i due esterni potrebbero a questo punto rappresentare ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Calciomercato Napoli - si prova il colpo Almendra dal Boca Juniors : se salta - pronte due alternative low cost : Il Napoli stregato da Augustin Almendra del Boca Juniors: c’è il sì del giocatore, resta da convincere il club. Se l’operazione dovesse saltare sono pronte due alternative low cost Il Mondiale Under 20 che inizierà fra pochi giorni in Polonia, avrà diversi osservati speciali, giovani stelle pronte a diventare i campioni del futuro. Comprarli adesso potrebbe rivelarsi un investimento in grado di dare i propri frutti. Il Napoli si sta ...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il Calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto idea Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Calciomercato Napoli - papà Mertens assicura : “Mio figlio resta” : E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro. “Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello ...

Calciomercato Napoli – Affare Theo Hernandez - telefonata Giuntoli-Quilon! La soffiata : “Si può fare!”. I dettagli : Calciomercato Napoli trattativa Theo Hernandez L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta di un buon rapporto operativo tra Cristiano Giuntoli ed il manager Manuel Garcia Quilon, sul possibile futuro in azzurro di Theo Hernandez: “Si può fare, e si vedrà se poi si concluderà veramente, ma intanto agli amici degli amici è stato confessato che «si è entrati ben dentro una trattativa» che va comunque definita e che però ...

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo : “L’azzurro sarebbe un sogno. C’è un segno del destino…” : Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e il possibile approdo in azzurro. Le dichiarazioni dell’esterno Calciomercato Napoli, Di Lorenzo lo avevamo visto bene da vicino lo scorso 3 aprile, quando la squadra di Ancelotti uscì sconfitta dal Castellani per 2-1. E proprio grazie ad una rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo al minuto 52. Il terzino destro, classe 93, di proprietà dell’ Empoli, ha rilasciato un’ intervista al ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una contropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una vontropartita nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...