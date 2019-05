Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | le convocazioni di Mancini per le sfide contro

oasport

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo la conclusione del campionato di Serie A, resta un ultimo appuntamento prima di dichiarare ufficialmente conclusa la stagione calcistica 2018-2019. Il Commissario Tecnico Robertoha infatti comunicato lein vista delle due partiteGrecia e Bosnia Erzegovina, valide per il terzo e quarto turno del girone di qualificazione all’Europeo. Gli azzurri scenderanno in campo ad Atene sabato 8 giungo e martedì 11 giugno presso l’Allianz Stadium di Torino per avvicinare la prossima rassegna continentale. La notizia principale è il ritorno dell’attaccante del Torino Andrea Belotti che mancava dallo scorso settembre, mentre l’infortunio del portiere rossonero Gianluigi Donnarumma ha spinto il tecnico jesino a richiamare Antonio Mirante (Roma), che in carriera vanta una sola convocazione sotto la gestione di Antonio Conte.ha ...

