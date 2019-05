Calcio | Mondiali Under20 2019 | Uruguay | Nuova Zelanda e Ucraina passano agli ottavi

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Senegal - a punteggio pieno - gli azzurrini sono già agli ottavi : Scattata la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali di Calcio Under 20: oggi sono scesi in campo i Gironi A e B e sono arrivati i primi verdetti aritmetici. Qualificata agli ottavi l’Italia, a punteggio pieno come il Senegal: agli africani manca soltanto il conforto dell’aritmetica, dato che solo una combinazione difficilissima da realizzare non li farebbe rientrare tra le migliori quattro terze. Nella prima gara di giornata ...

Calcio - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Ecuador 1-0. Azzurrini alla seconda fase - col Giappone per il primato : L’Italia Under 20 di Calcio si qualifica per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria: al termine di una partita soffertissima gli Azzurrini piegano per 1-0 l’Ecuador, a lungo in dieci, con i sudamericani che sbagliano anche un rigore al tramonto della prima frazione, quando erano già sotto di un gol e con un uomo in meno. Decisivo il gol di Pinamonti al quarto d’ora. Nel primo tempo Plizzari si supera su Alvarado al ...

LIVE Italia-Ecuador 0-0 - Mondiali Under 20 Calcio in DIRETTA : tutto è pronto in Polonia! Azzurrini per la qualificazione : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli Azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli Azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...

Mondiali Under 20 Calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : vincono Francia - Argentina e Portogallo : In Polonia si è giocata la terza giornata dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, si è completo il primo turno della fase a gironi: in campo i gruppi E ed F. Il Portogallo è riuscito a sconfiggere la Corea del Sud per 1-0 grazie alla rete al 7′ di Trincao e si è portato in testa al girone F insieme all’Argentina che ha liquidato il Sudafrica per 5-2. I sudamericani sono passati in vantaggio con Vera al 4′, Phillips ha pareggiato ...

Calcio - Mondiali Under 20 : l’Italia sfida l’Ecuador per dar seguito alla positiva prova d’esordio : Seconda gara per l’Italia ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. A Bydgoszcz gli azzurrini si preparano ad affrontare la sfida con l’Ecuador, dopo aver già vinto in maniera brillante contro il Messico: questo vuol dire che un ulteriore successo spalancherebbe le porte dei quarti di finale ai nostri giocatori. L’Italia, all’esordio, ha messo in mostra un 3-5-2 in grado di funzionare, con il dominio a ...

MONDIALI Calcio FEMMINILE 2019/ Lista convocate Italia : 23 azzurre del c.t. Bartolini : MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: Lista convocate Italia, le 23 azzurre. Oggi il c.t. Milena Bertolini ha comunicato alla FIFA i nomi della Lista definitiva.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini. Rosucci e Serturini nella lista : La rosa per i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia è cosa fatta per il CT Milena Bertolini. Le 23 giocatrici della Nazionale Italiana che rappresenteranno il nostro Paese nella fase finale della rassegna iridata (7 giugno-7 luglio) sono state ufficializzate quest’oggi, nel corso del raduno a Riscone di Brunico (Bolzano), dove le azzurre stanno affinando la loro preparazione. Le nostre portacolori sosteranno l’ultimo test ...

