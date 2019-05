Calcio | il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini insignito del Premio Enzo

Calcio - Edy Reja sarà il nuovo Commissario Tecnico dell’Albania : Da un italiano, all’altro. La Nazionale di Calcio dell’Albania, infatti, dopo avere esonerato Christian Panucci (e va ricordato che in precedenza c’era Gianni De Biasi sulla panchina delle Aquile), ha scelto Edy Reja (ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta) come nuovo Commissario Tecnico. L’allenatore nato a Gorizia nel 1945, dunque, farà il suo esordio come CT e tutto sarà messo su bianco nella giornata di mercoledì, ...