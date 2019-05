Calcio | Champions Pochettino | mio futuro? conta solo finale

La rassegna stampa di lunedì 27 maggio – Le prime pagine di Calcio : “storico : Dea in Champions” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta (terza) ed Inter in Champions League - Empoli retrocesso in B : Tanto rumore per nulla: tante emozioni nell’ultima tornata della Serie A di Calcio, ma nulla cambia nelle zone alte della graduatoria, dato che le quattro pretendenti ai due posti in Champions League vincono tutte. L’Atalanta dunque chiude al terzo posto, dopo aver rimontato e battuto per 3-1 il Sassuolo. Con i nerazzurri bergamaschi vanno nel massimo torneo continentale anche i nerazzurri meneghini: l’Inter soffre fino ...

Atalanta-Sassuolo 3-1

Serie A Calcio 2019 : classifica finale e verdetti. Scudetto - qualificate a Champions League ed Europa League - retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti. La Juventus si è laureata Campionessa d’Italia, i bianconeri hanno dominato la stagione e hanno conquistato l’ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora si è qualificata alla prossima Champions League insieme al Napoli secondo classificato, all’Atalanta alla sua prima storica apparizione nell’Europa che conta e ...

LIVE Serie A Calcio - ultima giornata in DIRETTA : Atalanta e Inter in Champions League - Empoli retrocesso in Serie B! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di Spalletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Inter-Empoli 2-1

Calcio - Serie A 2019 : Allegri saluta con un pari - si infiamma la corsa alla Champions League : Si sono disputate le ultime tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 18.00 il Milan ha superato per 2-0 il Frosinone, mentre alle ore 20.30 Juventus ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match che ha segnato il saluto di Allegri all’Allianz Stadium, mentre il Napoli ha battuto per 4-1 l’Inter riaprendo la corsa alla Champions League. MILAN-FROSINONE 2-0 Resiste un tempo la compagine ciociara, poi ...

Super Champions - dal Calcio francese una contro-riforma : Champions League controriforma – Anche il calcio francese si è detto contrario alla Super Champions. La LFP (l’organo che gestisce e organizza i campionati di Ligue 1 e Ligue 2) ha espresso il proprio parere a seguito di un’assemblea generale tenutasi ieri a Parigi. Dei 33 club presenti, in 30 hanno bocciato il piano Eca, […] L'articolo Super Champions, dal calcio francese una contro-riforma è stato realizzato da calcio e Finanza - ...

Scommesse Serie A Calcio : penultima giornata. E’ bagarre per Champions League e salvezza : Centottanta minuti alla fine del campionato, ma ancora molti verdetti sono da scrivere in Serie A. Sarà una penultima giornata molto importante e probabilmente decisiva per tante squadre. Si parte dalla lotta alla Champions League che vivrà il suo culmine nella serata di domenica. Juventus-Atalanta e Napoli-Inter sono i due posticipi. Grande attesa soprattutto per il match dell’Allianz Stadium dove i bianconeri sono pronti alla festa ...

Calciomercato Juventus - City a rischio Champions : Guardiola potrebbe diventare bianconero : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e soprattutto Josep Guardiola. Il Manchester City rischia seriamente di essere escluso dalla Champions League a causa di irregolarità denunciate da Footbal Leaks che riguardano la sponsorizzazione di Etihad Airways, appartenente alla stessa proprietà del club, l'Abu Dhabi United Group. potrebbe dunque arrivare una sanzione della Uefa che impedirebbe al ...

De Siervo : “Cambi la riforma Champions o il Calcio europeo sciopera” : Se il progetto della nuova Champions non verrà modificato sostanzialmente, il calcio europeo “è pronto a scioperare”. Così Luigi De Siervo, ad della Lega di Serie A, a ‘Radio anch’io sport’. De Siervo ha confermato il suo giudizio negativo sull’Eurolega che andrà “a prendere ricavi dalle leghe europee, rendendo irrilevanti i campionati nazionali. Qui serve […] L'articolo De Siervo: “Cambi la ...

La FederCalcio francese : niente diritti tv a chi partecipa alla nuova Champions : La Federcalcio francese si schiera contro la riforma della UEFA Champions Legue. Il presidente Noël Le Graët ha confermato la propria opposizione al progetto, minacciando i club a favore della competizione con il ritiro della licenza per la partecipazione alle competizioni europee. Come riporta “Marca”, la proposta di riforma della Champions League rischia di portare […] L'articolo La Federcalcio francese: niente diritti tv a chi partecipa ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (11 maggio) e la classifica : Atalanta terza con vista sulla Champions. Fiorentina-Milan 0-1 : oggi sabato 11 maggio si sono giocate tre partite valide per la 36^ giornata della Serie A 2019 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 ed è addirittura salita al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che giocherà lunedì sera contro il già retrocesso Chievo. La Dea ora sogna davvero la qualificazione alla prossima Champions League, a fare volare gli orobici sono stati Barrow e Castagne che hanno ...