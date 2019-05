Brindisi | elettori al voto con il telefonino | in provincia denunciate due persone

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Come ben si sa ieri, in tutta Italia, si è svolta la tornata elettorale per eleggere al parlamento di Strasburgo i nuovi politici, i quali rappresenteranno l'Italia nei prossimi anni all'interno della massima organizzazione politica europea. In tante città si votava anche per le amministrative, il cui spoglio è cominciato oggi alle ore 14:00. Anche aieri glisono stati chiamati alle urne. L'affluenza qui non è stata particolarmente alta, ma il risultato ha premiato anche nelno la Lega di Matteo Salvini, seguendo così la scia del dato nazionale. Purtroppo, come accade quasi sempre, in ogni tornata elettorale ci sono i soliti furbetti che per i motivi più svariati entrano nel seggio elettorale con strumenti elettronici di varia natura, come i telefonini, questo per immortalare il momento dele mostrare a terzela loro preferenza ...

