Brexit,Farage: mi siederò a negoziati

Dopo la vittoria del suoParty alle elezioni europee nel Regno Unito,ha chiesto di sedersi al tavolo deiper la,minacciando di sconvolgere il panorama politico britannico nelle prossime politiche. "Ora dobbiamo far parte della squadra, è abbastanza chiaro",ha dichiaratoalla Reuters, in quello che sembra un ammonimento al prossimo premier e leader dei Tory, che hanno avviato le procedure per scegliere il successore di Theresa May.(Di lunedì 27 maggio 2019)