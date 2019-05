Boom Lega | il 17% dei voti «rubati» a M5S | il 14% all’astensione e il 10% a Forza

Europee - Boom Lega. Salvini : «Escludo aumento Iva». Di Maio si piega sulla flat tax : Il leader della Lega si dice pronto a un vertice di Governo per mettere a punto le prossime mosse mentre torna a chiedere una revisione dei parametri Ue sui conti pubblici. Di Maio ammette la sconfitta e si dichiara pronto a varare la flat tax per i ceti medi: «I soldi ci sono»...

Europee - Boom Lega con il 34 - 3%. Salvini : «Escludo aumento Iva». Di Maio si piega sulla flat tax : Il leader della Lega si dice pronto a un vertice di Governo per mettere a punto le prossime mosse mentre torna a chiedere una revisione dei parametri Ue sui conti pubblici. Di Maio ammette la sconfitta e si dichiara pronto a varare la flat tax per i ceti medi: «I soldi ci sono»...

Pd primo partito a Roma : 5S perde 225mila voti da elezione Raggi - Boom Lega : Roma – Il voto europeo di ieri a Roma ha stravolto completamente i rapporti di forza tra i principali partiti nella Capitale che erano stati fissati tre anni fa nelle ultime amministrative. A partire dal Movimento Cinque Stelle, che con Virginia Raggi esprime il sindaco e il governo cittadino: nel 2016 il Movimento Cinque Stelle raccolse ben 420.435 voti, risultando primo partito con il 35,3%. Oggi, a meno di tre anni di distanza, il ...

Europee : parroco Lampedusa - 'Boom Lega è voto contro accoglienza' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il boom della Lega a Lampedusa? "E' un voto contro l'accoglienza". Ne è convinto don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che commenta così il 45 per cento ottenuto dal Carroccio sull'isola. "L'accoglienza non danneggia la comunità locale - dice il religioso all'Adnk

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

La 'pasionaria' di Lampedusa : "Il Boom della Lega? Stanchi di buonismo" : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il boom della Lega a Lampedusa è un segnale ben chiaro all'amministrazione di questa isola: diciamo basta al buonismo dell’accoglienza. Il 45 per cento dei votanti vuole i porti chiusi”. La ‘pasionaria’ di Lampedusa gongola e non fa niente per nasconderlo. Angela Mara

Boom Lega al 34% che doppia M5s - Pd secondo | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Ppe in testa in Europa : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Boom Lega al 34% che doppia M5s - Pd secondo | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Elezioni europee 2019 : è Boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia 8 - 5% - FdI 6 - 5% - +Europa sotto al 4% : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia al 9% - Meloni al 6% - +Europa resta fuori : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Elezioni Europee - risultati : Boom Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a un terzo delle schede (19.000 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega si conferma il primo partito con il 32,3%. Il Pd...