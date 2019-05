Boom Lega al 34% che doppia M5s | Pd secondo | Forza Italia 8 | 7% | FdI 6 | 4% | Ppe in testa

Boom Lega al 34% che doppia M5s - Pd secondo | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Elezioni europee 2019 : è Boom Lega - crollo 5 stelle - superato dal Pd : Il movimento 5 stelle esce da queste Elezioni europee 2019 con le ossa rotte. In lento declino da tempo, l’occasione del voto europeo non ha fatto altro che ribadire il momento difficile della compagine pentastellata, che si è dovuta fermare al 17,06% ed è stata addirittura superata dal Partito democratico, attestatosi a secondo partito in queste Elezioni con il 22,70%. L’oro nel podio se lo aggiudica invece la Lega, che si è portata a casa ...

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Elezioni Europee - risultati : Boom Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi vicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a un terzo delle schede (19.000 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega si conferma il primo partito con il 32,3%. Il Pd...

Intention Poll elezioni europee 2019 : Pd sopra M5S per Tecnè - Boom Lega : Intention Poll elezioni europee 2019: Pd sopra M5S per Tecnè, boom Lega Primi Intention Poll elezioni europee elaborati da Tecnè: si tratta di una prima stima delle ore 23 che riguarda un campione intervistato dell’80% con un margine di errore +-2%. Emergono dati piuttosto interessanti: oltre alla conferma della Lega riguardo agli ultimi sondaggi, con una forbice tra il 26% e il 30%, la notizia è il sorpasso del PD sul Movimento 5 Stelle, ...

Sondaggi elettorali Quorum : Lega e M5S in calo - Boom de La Sinistra : Sondaggi elettorali Quorum: Lega e M5S in calo, boom de La Sinistra Per il 69,2% degli italiani il governo andrà avanti nonostante le divisioni interne alla maggioranza. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum per la trasmissione “Il Confine” su SkyTg24. A ritenere che l’esecutivo debba continuare il suo operato è anche la maggioranza degli elettori M5S (76,4%) e Lega (62,1%). Gli stessi elettori si dicono soddisfatti di ...

Sondaggi elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : Boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : ultimi sondaggi : “Lega Boom e M5S no” dati Piepoli : Elezioni europee 2019: ultimi sondaggi: “Lega boom e M5S no” dati Piepoli In vista di una tornata di europee che potrebbe rivelarsi “storica”, per più di un verso, il sondaggista Nicola Piepoli si lancia in alcune ipotesi sul risultato che potrebbe concretizzarsi nelle urne. Elezioni europee 2019: successo consolidato per Salvini Raggiunto da Formiche.net, Piepoli tiene a mostrare un atteggiamento prudente: “i numeri possono essere ...

Pd : da Boom 2014 a 'incubo' Lega - le sfide dei dem nei principali comuni/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Si ricandida Matteo Ricci a Pesaro. A sfidarlo Francesca Frenquellucci di M5S e Nicola Baiocchi di Fdi. A Pescara il Pd non ha ancora un nome dopo che il sindaco Marco Alessandrini ha deciso di non ricandidarsi. Il centrodestra schiera Carlo Masci di Forza Italia. A Prato cerca il bis