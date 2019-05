Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | Forza Italia al 9% - Meloni al 6% - +Europa resta fuori : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di Boom della sinistra. Il vincitore è solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...

Boom tra le giapponesi della app anti-palpeggiatori. Ecco come funziona : Una app per spaventare i molestatori e denunciarli pubblicamente. E' Boom in Giappone per Digi Police, che già registra cifre record di download per un'applicazione di servizio pubblico: quasi 240mila secondo la polizia di Tokyo. In crescita ogni mese. Nella capitale giapponese è comune che le donne subiscano palpeggiamenti sugli affollatissimi treni e metropolitane. E spesso le vittime sono terrorizzate, paralizzate, al punto di non riuscire a ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il Boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

Boom di robot nelle industrie italiane : +11 - 5% - meglio della Cina : Forte accelerazione nell’ultimo biennio, in coincidenza con il varo del piano di incentivazione fiscale per i beni 4.0. Lo scatto italiano è ancora più ragguardevole se parametrato a quanto accade nel resto del mondo, dove invece il tasso di crescita globale è stato, nel 2018, di appena l’uno per cento...

Ranieri Boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

All Together Now - la conferenza stampa. «Non sarà un talent ma uno show musicale». Zanicchi - Pucci - Cirilli e Boomdabash guest della première : Michelle Hunziker, Roberto Cenci, J Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da ...

Boom di visitatori al Parco della Maremma per i ponti di Pasqua e Primo Maggio : ... con nuovi itinerari, nuove modalità di fruizione, promozione, accoglienza e politica dei prezzi sta dando i risultati attesi. Positivo anche il riscontro dei visitatori per la presenza di guide ...

Erba libera (o quasi) : il Boom della canapa italiana che Salvini vuole fermare : Salvini prende di mira i negozi di cannabis light associandoli a dei centri di spaccio, ma i canapa shop non vendono droga...

Astronomia : un “baby Boom” stellare nel passato della Via Lattea : I dati ottenuti dal satellite Esa Gaia hanno rilevato un elevato tasso di formazione di stelle nella Via Lattea risalente a circa 3 milioni di anni fa. Secondo il parere degli scienziati questo evento potrebbe essere stato responsabile della nascita di più del 50% delle stelle che hanno formato il disco galattico. I risultati dello studio, condotto dall’Istituto di Scienze del Cosmo dall’Università di Barcellona e dell’Osservatorio Astronomico ...

Produzione industriale - il Boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Pensioni - riscatto agevolato della laurea : è Boom di richieste : boom di richieste per il riscatto della laurea agevolato, l'iter low cost con cui recuperare gli anni di studio all'università nel calcolo dei contributi versati a fini Pensionistici. La maggior parte di queste domande arriva da lavoratori del settore privato, minore l'adesione per i dipendenti pubblici.

Sondaggi elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : Boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere