Bologna | Saputo fa il punto sul futuro della panchina | le ultime sul caso Mihajlovic

Bologna - tecnico e squadra : l’annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

Bologna - Saputo a Ferrara per Spal-Genoa : anche per valutare lo stadio? : Joey Saputo, 54 anni LaPresse Joey Saputo, assieme all'a.d. Claudio Fenucci, è presente sugli spalti del Mazza per assistere alla partita Spal-Genoa. Interessi di classifica ma anche l'idea di godersi ...

Bologna : Saputo incontra il sindaco e Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic aveva avvertito Joey Saputo del turnover con l'Atalanta in vista del Chievo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri a Casteldebole il patron del Bologna ha appoggiato la scelta dell'allenatore in un colloquio. Saputo, con l'ad Fenucci, ha poi fatto visita al sindaco di Bologna, Virginio Merola, ...

Bologna e il labiale del patron Saputo : "Ma che c... stanno facendo?" : Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è stato triturato, letteralmente, dalla scatenata Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno vinto 4-1, realizzando le reti tra il 3' e il 16' grazie a Josip Ilicic, autore di una doppietta, Duvan Zapata e Hans Hateboer. I rossoblù sono stati sconfitti pesantemente e ora occupano il terzultimo posto in classifica, quota 27 punti, a più sette sul Frosinone penultimo e a meno uno dall'Empoli, meno due ...

Bologna - Saputo prepara la rivoluzione : nuovo ds in arrivo : Bologna, Joe Saputo sta valutando la possibilità di mettere in atto alcuni cambiamenti in vista della prossima calda estate che attende il club Il presidente del Bologna Joe Saputo, nei mesi scorsi ha mostrato un po’ di insofferenza per come è andata la stagione attualmente in corso. Mihajlovic sta tentando di rimettere le cose a posto e per adesso ha avuto un ottimo impatto sul club. In vista dell’estate però i tifosi del ...