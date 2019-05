Bologna-Napoli dà indicazioni per il futuro ed è un’occasione per tirare un bilancio

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Da una partita che contava davvero poco come quella disi possono comunque trarre utiliper i prossimi mesi, quelli decisivi per la costruzione deldel. Nel capoluogo emiliano si è innanzitutto notata l’assenza di Allan e Koulibaly: è arrivata l’ennesima conferma di come siano giocatori fondamentali per gli equilibri e la tenuta difensiva della loro squadra, la quale, senza filtri a centrocampo ha troppo sofferto le ripartenze degli emiliani e, negli uno contro uno, le giocate individuali di attaccanti bravi, ma non certo fenomenali come quelli emiliani. Sarà bene ricordarselo quando in estate per loro arriveranno ricche offerte. È mancata un’alternativa a Milik Nell’organico di quest’anno è mancata poi un’alternativa come prima punta di peso a Milik e alo si è notato nuovamente: all’inizio della ...

SerieA : Il @BfcOfficialPage conquista la vittoria davanti al suo pubblico e si porta al 10° posto, in attesa dei match di d… - claudioruss : Dries #Mertens in mixed zone dopo Bologna-Napoli: 'Ho ancora un anno e resto qua. Non l'ho sentita come la mia ulti… - sscnapoli : Bologna-Napoli, ultima giornata di @SerieA, si giocherà sabato alle ore 20.30 ?? #ForzaNapoliSempre -