BMW Serie 1 | salto generazionale

BMW Serie 1 - si cambia. Più spazio con la trazione anteriore – FOTO : La terza generazione della Bmw Serie 1 è arrivata, forte di un abitacolo più spazioso che in passato: il che, però, ha reso necessaria la rinuncia al tratto più caratteristico del suo modello, la trazione posteriore. La nuova piattaforma FAAR, che ha fatto seguito alla Ukl2 e che vediamo già sulla Mini Countryman oltre che sull’ultima generazione della Bmw X1, ha infatti portato anche sulla nuova hatckback il motore piazzato ...

BMW - Un teaser annuncia la Serie 8 Gran Coupé : Continua l'attesa per la BMW Serie 8 Gran Coupé. La Casa di Monaco ha diffuso un nuovo teaser dove è possibile vedere soltanto il profilo dei gruppi ottici led frontali in una scena girata nel deserto. La vettura sarà presentata in Germania a fine giugno durante l'evento BMW Group #NextGen. La concept del 2018. Il teaser svela davvero poco, ma infondo la BMW ha già fatto del suo meglio mostrando una concept molto vicina alla versione definitiva: ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

BMW - Dalla Serie 3 alle Suv - tutte le ultime novità della gamma : La BMW ha diffuso un aggiornamento della gamma che coinvolge gran parte dei propri modelli. Come da tradizione, il periodo estivo è quello in cui vengono integrate motorizzazioni e dotazioni aggiuntive dei modelli già disponibili: le novità coinvolgono la Serie 3, la Serie 8, la X2, la X3, la X4, la X5, la X7, la Z4 e la M4. Sul mercato tedesco saranno introdotti anche gli inediti allestimenti BMW Individual Composition, ma sappiamo ancora se ...

BMW - Una serie speciale per festeggiare i 35 anni della M5 : Un'altra data storica viene celebrata dalla BMW. Dopo aver presentato la M5 30 Yahre della serie F10 nel 2014 debutta infatti la M5 Edition 35 Years, che festeggia i 35 anni dalla nascita del mito della berlina sportiva sfruttando come base l'attuale generazione della serie 5.625 CV e 750 Nm. Questa serie speciale raccoglie l'eredità della prima M5 dotata del propulsore della biposto M1 e sarà costruita in 350 esemplari numerati, ordinabili dal ...

BMW Serie 1 - Abbiamo tolto le prime camuffature : Abbiamo potuto osservare da vicino il design della nuova Serie 1 (F40) a Monaco di Baviera, all'interno del centro ricerche della BMW ("Fiz", Forschungs und Innovationszentrum), dove ci è stata concessa lopportunità di rimuovere le camuffature da una 118i di preproduzione per svelarvi alcuni dettagli dellauto. Proporzionata. La compatta bavarese è basata sulla piattaforma modulare Faar, diretta evoluzione della Ukl portata al debutto ...

BMW X1 - Serie 2 e Serie 3 - Bavaresi speciali per soccorso ed emergenze : La BMW partecipa all'edizione 2019 del RETTMobil, evento dedicato agli allestimenti speciali e ai mezzi per il soccorso e le forze dell'ordine, presentando sei prototipi e mostrando le potenzialità del proprio reparto di personalizzazione, attivo fin dagli anni 50. Oltre a una F 750 GS della gamma BMW Motorrad sono infatti presenti la BMW Serie 3, la X1, la X3, la Serie 2 Gran Tourer e la i8. La nuova Serie 3. Per le ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - svelata la prima immagine della futura ammiraglia : BMW, rilascia in anticipo un immagine della sua nuova Serie 8 Gran Coupé, ammiraglia quattro porte dinamica e dal marcato spirito sportivo BMW ha rilasciato un’immagine della sua Nuova Serie 8 Gran Coupé, la vettura con ogni probabilità, sarà ufficialmente presentata alla prossima edizione del BMW Group #NextGen, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco di Baviera, l’ammiraglia che sarà presentata, è un inedita quattro porte ...

BMW Serie 8 Gran Coupè : prezzo - uscita e anticipazioni. Il teaser : BMW Serie 8 Gran Coupè: prezzo, uscita e anticipazioni. Il teaser Sarà presentata dal 25 al 27 giugno, in un evento ad hoc del marchio BMW, in quel di Monaco. L’evento BMW Group NextGen lancerà la Serie 8 Gran Coupè. Quello che si evince dalle prime immagini è una familiarità con la M8 Gran Coupè, quest’ultima è stata presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2018. Non ci sono particolari informazioni, al momento le ...

BMW Serie 8 Gran Coupé - il teaser della quattro porte in uscita a giugno : Cresce l'attesa per l'uscita della BMW Serie 8 Gran Coupé che si svelerà a fine giugno, nel corso dell'evento BMW Welt a Monaco di Baviera. Il debutto sul mercato è, invece, previsto a settembre. ...

BMW Motorrad mette in mostra i modelli GS della serie F con l'Adventure Tour 2019 : Per più di dieci anni, i modelli GS della serie F hanno definito la gamma premium nel segmento delle moto da viaggio ed...

BMW Serie 8 - Primo teaser della Gran Coupé : La BMW conferma l'arrivo della Serie 8 Gran Coupé con un teaser ufficiale. La Casa tedesca introdurrà la vettura nel corso dell'evento BMW Group #NextGen previsto a Monaco dal 25 al 27 giugno, mentre le vendite saranno avviate a settembre.Anticipata nel 2018 dalla Concept M8. La berlina Coupé, erede dell'omonima Serie 6, è stata anticipata dalla Concept M8 Gran Coupé all'edizione 2018 del Salone di Ginevra. Osservando i prototipi e il teaser del ...

Dalla Z1 alla nuova Z4 - Il fascino delle BMW Serie Z FOTO GALLERY : La nuova BMW Z4 protagonista della quarta puntata di Drive Up è lennesimo capitolo di una Serie ultratrentennale di sportive a due posti che ha fatto il suo esordio con la Z1, una roadster caratterizzata dalle curiose portiere a scomparsa e prodotta in pochi esemplari.Il successo. La definitiva consacrazione delle Z arriva negli anni 90 con la successiva Z3, assemblata in poco meno di 300 mila unità nello stabilimento di Spartanburg, nella ...

Auto a fuoco - non solo Tesla. A rischio incendio anche BMW Serie 3 - : ... così le scintille dovute all'esplosione che ha distrutto i giorni scorsi una Tesla Model S in Cina sembrano aver attraversato mezzo mondo, e contagiato un altro marchio Auto. Un marchio di ben altra ...