TelevideoRai101 : Bimbo ucciso, udienza convalida arresti - ippolito923 : RT @evavola: Prima vanno sterilizzati. Poi lasciati marcire in galera. Non è che ci siano altri margini per subumani del genere. Mehmed,… - SorrentinoAnt10 : RT @evavola: Prima vanno sterilizzati. Poi lasciati marcire in galera. Non è che ci siano altri margini per subumani del genere. Mehmed,… -