Biennale di Venezia | l' Hotel Hilton ospita le giostre di Naby Byron

Biennale di Venezia : E’ qui il party dell’arte. Attirano più le feste che le installazioni. Gara tra i collezionisti a chi paga di più : Venezia invasa dalle tribù dei nomadi dell’arte: alla domanda cosa hai visto d’interessante si sostituisce a quale festa vai? Se non riesci neanche a imbucarti non ti rimane che la frustrazione dell’escluso. Se non sei del giro e non sei invitato alle anteprime delle anteprime, che cominciano cinque giorni prima dell’apertura ufficiale, ti senti uno sfigato. Le prevue offrono oltre alla Prima Visione (senza l’effetto di sentirsi carne umana in ...

Cosa vedere alla Biennale d’arte di Venezia : I padiglioni e gli artisti che si stanno facendo notare all'importante esposizione artistica appena inaugurata, aperta fino al 24 novembre

Arte : 'I'm the Island' di Domenico Pellegrino - unico siciliano alla Biennale di Venezia (2) : (AdnKronos) - E sempre alla Biennale giunge anche un’altra opera di Domenico Pellegrino: sarà allestita nei saloni di Palazzo Zenobio la sua “Cosmogonia Mediterranea”, l’isola di luminarie che è rimasta sul fondo del mare dinanzi a Lampedusa, ma che prima ha viaggiato per il Mediterraneo, toccando m

Biennale d'Arte di Venezia - chi ha vinto il Leone d'Oro : Nel 1982 Giuni Russo cantava: “Un’estate al mare, voglia di remare, fare i bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni oni oni…” Benvenuti al Padiglione della Lituania alla Biennale d’Arte di Venezia che ha vinto il Leone d’Oro come miglior partecipazione nazionale. Immaginatevi una spiaggia, asciugamani colorati, palloni, sdraio, ombrelloni, pareo, persone che prendono il sole — che non c’è — che leggono, che si spalmano la crema, che ...

Le foto dell’installazione che ha vinto la Biennale di Venezia : È una spiaggia finta, con persone vere che sonnecchiano, leggono, giocano, prendono il sole e cantano

A spasso per la Biennale d'arte di Venezia : Venezia. Viviamo un’èra difficile da rinchiudere in una storia lineare e il nostro è un delirio collettivo che, probabilmente, è impossibile costringere nella rete di un solo linguaggio. A migliorare e a migliorarci, ci può aiutare l’arte che è più di una mera documentazione del periodo storico in c

A tre donne della Lituania il Leone d'oro della Biennale Arte 2019 di Venezia : Apre da oggi i padiglioni al pubblico la Biennale Arte numero 58, quella dei “tempi interessanti” firmata da Ralph Rugoff, e lo fa anche con la festa a Cà Giustinian per la consegna dei Leoni d’Oro. E l’endorsement del ministro Alberto Bonisoli per il presidente Paolo Baratta, il cui mandato scade a fine 2019.“Ci sono tutte le premesse per continuare a lavorare in un progetto culturale molto ambizioso, e ...

Biennale Arte di Venezia : la spiaggia dall’alto e le donne lituane vincono il Leone d’oro : Alla Biennale Arte di Venezia è stato assegnato il Leone d'oro al Padiglione Lituania. Tre artiste si aggiudicano l'ambito riconoscimento grazie all'installazione "Sun & Sea (Marina)". Una spiaggia vista dall'alto, con i bagnanti distesi sulla sabbia. Riconoscimento speciali per il Belgio e il Ghana.Continua a leggere

Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia : Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia, il pluripremiato design rappresenta il suo paese sponsor principale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia sin dal 2015, Hyundai conferma anche quest’anno il suo supporto di lunga data alle arti contemporanee e alla cultura. Per la 58esima edizione della Biennale di Venezia, il Padiglione Coreano interpreterà la modernità e la storia dell’Asia Orientale ...

La Biennale di Venezia getta un altro sguardo sulle migrazioni : Eppure studi di economisti e demografici basati su numeri e fatti hanno già dimostrato che invece portano benefici all'economia e allo sviluppo della società', dice all'AGI Carlotta Sami, portavoce ...

La Biennale di Venezia getta un altro sguardo sulle migrazioni : In occasione della 58esima Biennale d'Arte di Venezia, porte aperte a tredici artisti, affermati e emergenti, rifugiati e non, che con le loro opere racconteranno in prima persona le condizioni di chi è costretto alla fuga dalla terra di origine, offrendo un altro sguardo su un tema di scottante attualità. La mostra d'arte contemporanea intitolata ‘Rothko in Lampedusa', visitabile dall'11 maggio al 24 novembre al Palazzo Querini - palazzo ...

Marco Manzo - il tatuatore romano a Venezia : una performance alla Biennale. Per lui un padiglione d'artista : ... l'esaltazione della donna proveniente da una cultura globale che deve fungere da monito e da esempio: in un mondo globalizzato, non si può accettare la violenza, non si deve tollerare il silenzio. ...

Vittorio Sgarbi : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….” : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….“. Non usa mezzi termini Vittorio Sgarbi per esprimere il suo pensiero sulla Biennale dell’Arte che si inaugurerà l’11 maggio a Venezia. “E’ un tempio di soldi buttati dallo Stato per degli imbecilli, una quantità infinita di stronzate, ci sono esposti dei parti di menti malate ed ottenebrate”, ha spiegato il critico d’arte ai microfoni di “Un giorno da ...