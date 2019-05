Berlusconi sotto il 10% |  «Ma ho dato il massimo | ho la coscienza a posto»

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espatriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Berlusconi : Salvini?Sotto scacco del M5S : 2.35 "Questo governo non durerà", ribadisce Berlusconi al Corriere della Sera,dal San Raffaele, dove è in convalescenza dopo l'intervento. Salvini? "E' continuamente sotto scacco del M5S". Nonostante "Matteo sia una formidabile macchina da comizi", dice il leader di Fi, "non è riuscito ad orientare il governo alla realizzazione di qualche punto del programma di centrodestra". Il governo Lega-M5S "fa male alle imprese, ci fa perdere posti di ...

Berlusconi sottoposto a intervento : decorso post-operatorio ottimale : Dopo l’intervento di ieri presso l’ospedale San Raffaele di Milano, il Presidente Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla: lo riferisce lo staff del leader di Forza Italia. I parametri clinici sono stabili e il decorso post operatorio procede in maniera ottimale. Il presidente ha parlato con i familiari. L'articolo Berlusconi sottoposto a intervento: decorso post-operatorio ottimale sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi - la profezia che manda a casa il M5s : "Se Di Maio sotto il 20% - cambia il governo" : Le prossime elezioni Europee saranno anche un test fondamentale per la tenuta del governo. Ne è convinto Silvio Berlusconi che, ospite a Mattino Cinque, ha ribadito: "Le elezioni sono importanti per l'Europa, ma anche per l'Italia". E soprattutto per il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio, che

Forza Italia - Mara Carfagna sotto accusa : “Golpe contro Berlusconi”. Lei : “Inutili calunnie” : Scontro dentro Forza Italia: protagonista assoluta è Mara Carfagna che prima si dice disponibile a candidarsi alle elezioni europee e poi viene attaccata dai vertici del partito che parlano di "golpe" contro Silvio Berlusconi. Lei tira dritto: “Le inutili calunnie non mi fermano. Andiamo avanti”. Intervengono a sua difesa anche molti big azzurri.Continua a leggere

Forza Italia - Berlusconi : “Noi indispensabili. Di Maio? Finto sottomesso a Salvini”. E contro Toti assente : “Pazienza finita” : Venticinque anni dopo, l’ora dell’orgoglio per Silvio Berlusconi. Il ’94 e gli anni di governo sono lontanissimi, la Lega di Matteo Salvini è ormai alla guida del centrodestra a livello locale e alleata al governo dei 5 Stelle, mentre i sondaggi danno Forza Italia ormai ridotta ai minimi termini. Eppure, il leader azzurro ci riprova, candidato ancora una volta e capolista alle Europee. Con un lungo intervento, Berlusconi scalda ...