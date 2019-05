Berlusconi è europarlamentare | Siamo ancora indispensabili

blogo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Mentre tutti parlano dell'exploit di Matteo Salvini e della sua Lega che è diventata il primo partito d'Italia con un 34% che supera addirittura le aspettative, c'è un leader italiano che al Parlamento europeo ci andrà per davvero ed è Silvio. A 82 anni e nonostante il suo partito sia sotto la doppia cifra con circa l'8,8%, lui a Bruxelles ci sarà e la sua non sarà una presenza insignificante, visto che andrà nel partito di maggioranza, quello dei popolari (PPE).Queste le sue prime reazioni dopo le notizie sull'andamento del voto:", senza Forza Italia il centrodestra perde... Noil'unica forza moderata di una coalizione vincente solo se corre insieme e io resto a Bruxelles l'unico argine al populismo anti-europeo. Più di questo non si poteva fare, ho dato il massimo"Ieri sera Forza Italia, dopo i primi exit poll, veniva data ...

you_trend : ?? Silvio #Berlusconi è stato eletto europarlamentare. Da oltre 6 anni il leader di #ForzaItalia non ha più ricopert… - rexam14 : Ma vogliamo parlare di Berlusconi di nuovo europarlamentare? Come se oggi non avessimo avuto abbastanza brutte noti… - javierpmt2 : RT @MartaZiosi: Non so cosa sia piú devastante, la vittoria della Lega o Berlusconi che torna ad essere europarlamentare. I don't know wh… -