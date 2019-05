Beautiful | puntata di domani | Ridge e Brooke fanno l’amore dopo il matrimonio di Hope

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Continua il successo della longeva soap opera americana, '' che va in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni regalando tante emozioni ai milioni di telespettatori italiani. I colpi di scena non mancano nella vita dei personaggi principali che hanno preso delle decisioni importanti per il futuro. Le anticipazioni dell'appuntamento di martedì 28 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Liam. Quest'ultimo farà una scelta determinante e si dirà pronto per convolare a nozze con(Annika Noelle) ma non potrà dimenticare di essere padre di una bambina, nata dalla relazione con Steffy. La figlia di(Thorsten Kaye) dovrà fare i conti con un duro colpoaver assistito ai festeggiamenti per il fidanzamento tra Steffy e Liam (Scott Clifton). La Forrester si renderà protagonista di un incontro con l'ex marito al quale mostrerà il ...

