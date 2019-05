Beautiful anticipazioni 28 e 29 maggio | accesa lite tra Bill e Thorne

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Continuano gli appuntamenti quotidiani con. Nel corso dei due episodi che andranno in onda martedì 28 e mercoledì 29, assisteremo a dei colpi di scena e a delle scoperte inaspettate. Steffy rimarrà molto colpita dal gesto di Liam di lasciarle l'anello, per questo sarà sempre più dell'idea di farsi da parte e lasciare che il ragazzo viva serenamente la storia con Hope. Per quanto riguardainvece, quest'ultimo scoprirà che Katie è fidanzata con. Il potente capo della Spencer Publication però, non approverà minimamente tale relazione. Per questo motivo, andrà dal nuovo compagno della sua ex moglie e i due avranno un infuocato diverbio. Anticipazione28: Steffy spiazzata da Liam Nel corso della puntata diche andrà in onda martedì 28, vedremo che Steffy continuerà a portare avanti la sua decisione. La Forrester ha deciso di ...

