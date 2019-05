Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito | Chiesto lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Triplice Batosta per Huawei il 23 maggio : altro colpo alle vendite dopo il ban Google e Trump : Arrivano tre brutte notizie per Huawei, una dopo l'altra oggi 23 maggio. Tutto ruota ancora una volta attorno al ban imposto da Trump a Google, con altri colossi che in giro per il mondo hanno deciso di seguire il medesimo esempio. Al dì là dei grossi partner che stanno mollando l'azienda cinese, con lista in aggiornamento come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, bisogna anche evidenziare come alcuni Paesi abbiano optato per lo ...

Queste elezioni europee saranno una Batosta per Labour e Tory : Un governo stabile. Il premio incontestabile di un sistema elettorale maggioritario come quello britannico. Chi vince prende tutto. Chiunque abbia la maggioranza nella circoscrizione, anche se di un solo voto, prende tutti i voti disponibili. Un sistema che svantaggia i partiti più piccoli, e favorisce un duopolio, storicamente controllato dai conservatori e laburisti.Di destra o sinistra, ma comunque governi maggioritari stabili e capaci ...

Che Batosta per la famiglia Casillas - Sara Carbonero operata : “mi hanno trovato un tumore maligno” : Non c’è pace per la famiglia di Casillas: Sara Carbonero operata per un tumore maligno alle ovaie Solo qualche settimana fa la famiglia di Iker Casillas ha dovuto superare una durissima prova: il portiere spagnolo è stato colpito da un infarto mentre si allenava, un grosso spavento terminato a lieto fine. Adesso, però, a far preoccupare è la moglie di Casillas: la bella giornalista Sara Carbonero ha infatti sorpreso tutti i suoi fan ...

Glifosato - terza Batosta per Bayer. Ora i cittadini europei vogliono risposte : E sono tre! Dopo la sentenza nel processo intentato dal signor Dewayne Johnson, il giardiniere ammalatosi di un linfoma non-Hodgkin anche a causa dell’esposizione al RoundUp; dopo quella nella causa incardinata dal signor Andrew Hardeman, agricoltore californiano, anch’egli colpito dallo stesso terribile male; è arrivato qualche giorno fa il terzo provvedimento contro Monsanto in Bayer: quello nel procedimento in cui erano ricorrenti i signori ...

Chelsea - che Batosta! Confermato il blocco del mercato per le prossime due sessioni : Calcio: FIFA conferma il blocco del mercato del Chelsea. Appello accolto parzialmente, ma solo per il tesseramento dei minori inglesi La Fifa ha Confermato il blocco del mercato del Chelsea per le prossime due sessioni per violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. La commissione d’appello della Federazione internazionale ha parzialmente accolto il ricorso del club di Stamford Bridge contro la sanzione decisa in ...

Londra - Batosta per i partiti tradizionali alle elezioni locali : In forte ascesa anche i Verdi, pure loro europeisti, almeno 33 seggi in più, e gli Indipendenti, a conferma della mutazione quasi genetica della politica britannica, sinora tendenzialmente basata ...

Formula 1 - che Batosta per Nico Rosberg : vietato al tedesco l’accesso al paddock per due Gran Premi : A causa di una violazione commessa a Shanghai, Nico Rosberg non potrà entrare nei paddock di Baku e Barcellona Dura lex, sed lex! Nico Rosberg è stato escluso dai paddock di Baku e Barcellona per aver commesso una grave violazione al regolamento, cedendo il proprio pass di accesso alla griglia di partenza di Shanghai al proprio cameraman personale. LaPresse/Photo4 L’ex campione del mondo di Formula 1 è solito frequentare il circus in ...

Premier League - che Batosta per il Tottenham : Spurs sorpresi in casa dal West Ham : La squadra di Pochettino perde in casa contro il West Ham, decisivo il gol di Michail Antonio intorno all’ora di gioco Sconfitta per il Tottenham di Mauricio Pochettino nella 36esima giornata di Premier League. Gli ‘Spurs’, semifinalisti di Champions League dove affronteranno l’Ajax, hanno perso 1-0 in casa contro il West Ham. A decidere la sfida giocata al Tottenham Hotspur Stadium il gol al 67′ di Michail ...

Atletico Madrid - Batosta per Diego Costa : 8 giornate di squalifica” : Atletico Madrid, Diego Costa punito con 8 giornate di squalifica dopo gli insulti al direttore di gara Gil Manzano Sanzione pesantissima per l’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa. Il giudice sportivo spagnolo ha punito il giocatore con otto giornate di squalifica. Quattro per aver insultato l’arbitro Gil Manzano durante la partita Barcellona-Atlético Madrid e altre quattro per avergli afferrato il braccio una ...