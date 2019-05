Basket | Playoff Serie A 2019 | Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia e Trento - al Taliercio gara-5 decide l’ultima semifinalista : Una semifinale la conosciamo già: è Milano-Sassari. L’altra, invece, deve ancora essere definita completamente: Cremona aspetta la vincente di uno scontro ormai classico dei Playoff scudetto, quello tra Venezia e Trento, che arriva a gara-5 senza che mai sia stato violato il fattore campo. Al Taliercio le squadre arrivano con un dato statistico alle spalle: mai una delle due ha realizzato più di 72 punti in una singola gara (Trento nella ...

Venezia-Trento - Gara-5 Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà questa sera al Palasport Taliercio di Mestre la decisiva Gara-5 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A tra la Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Finora in questa serie è stato pienamente rispettato il fattore campo: nelle prime due gare i ragazzi di coach Walter De Raffaele hanno vinto per 67-57 e 69-51, nelle altre due alla BLM Group Arena hanno prevalso quelli di coach Maurizio Buscaglia per 72-59 e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : uno straordinario James Nunnally trascina Milano in semifinale! Avellino si arrende in gara-5 : Dopo aver rischiato di abbandonare clamorosamente al primo turno la lotta per il titolo, Milano riesce a conquistare una sofferta semifinale avendo la meglio contro Avellino nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket con il punteggio di 92-76. La formazione di Simone Pianigiani si ritrova nel momento più importante e delicato riuscendo ad andare oltre le numerose assenze e le difficoltà ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : tra Milano e Avellino è una gara-5 per cuori forti : In pochi avrebbero pensato, alla vigilia, che il quarto di finale tra A|X Armani Exchange Milano e Sidigas Avellino sarebbe andato a gara-5, ed invece succede proprio questo: stasera, al Forum di Assago, una delle due formazioni dirà addio alle speranze di scudetto. Dopo una stagione in cui è arrivata a pochi minuti dai quarti di Eurolega, Milano ha avuto non pochi problemi da risolvere, specialmente a livello di infortuni: Mike James è stato ...

Playoff Serie A Basket – Cremona vola in semifinale - la sfida tra Trento e Venezia si decide in Gara-5 : Trieste ko in Gara-4 e Cremona vola in semifinale di Playoff: la Serie tra Trento e Venezia sulla parità Continua lo spettacolo dei quarti di finale dei Playoff di Serie A di Basket: due appassionanti sfide sono andate in scena questa sera. Gara-4 ha regalato a Cremona l’accesso alle semifinali. Trieste ha ceduto a Cremona col punteggio di 78-81, dicendo così fine alla corsa per il titolo di campione d’Italia. La Serie è ...

Playoff Basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? Che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona si prende storia e semifinale scudetto - Trento spedisce Venezia alla bella : E’ il giorno della storia per la Vanoli Cremona: la formazione allenata da Meo Sacchetti conquista per la prima volta nella propria storia la semifinale scudetto, battendo per 78-81 l’Alma Trieste in gara-4 dei quarti. Eccezionale la performance di Drew Crawford, con 33 punti (7/9 da 2, 6/12 da 3, 1/1 in lunetta). Nell’altra sfida, invece, si deciderà tutto nel match che andrà in scena tra due giorni al Taliercio, poiché la ...

LIVE Trieste-Cremona Basket - Gara-4 Playoff 2019 in DIRETTA : Alma avanti a fine secondo quarto (48-43) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alma Trieste-Vanoli Cremona, Gara-4 dei quarti di finale dei Playoff 2019. I giuliani vogliono portare la serie alla bella, mentre dall’altra parte i lombardi hanno intenzione di chiudere il discorso qualificazione. Il fattore campo, finora, ha dominato nelle serie. Cremona ha un secondo match point per il discorso semifinale, mentre Trieste si trova con le spalle al muro un’altra volta e ...

LIVE Trieste-Cremona Basket - Gara-4 Playoff 2019 in DIRETTA : Alma avanti a fine primo quarto (29-21) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alma Trieste-Vanoli Cremona, Gara-4 dei quarti di finale dei Playoff 2019. I giuliani vogliono portare la serie alla bella, mentre dall’altra parte i lombardi hanno intenzione di chiudere il discorso qualificazione. Il fattore campo, finora, ha dominato nelle serie. Cremona ha un secondo match point per il discorso semifinale, mentre Trieste si trova con le spalle al muro un’altra volta e ...

LIVE Trieste-Cremona Basket - Gara-4 Playoff 2019 in DIRETTA : giuliani a caccia del pareggio - i lombardi vogliono la semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alma Trieste-Vanoli Cremona, Gara-4 dei quarti di finale dei Playoff 2019. I giuliani vogliono portare la serie alla bella, mentre dall’altra parte i lombardi hanno intenzione di chiudere il discorso qualificazione. Il fattore campo, finora, ha dominato nelle serie. Cremona ha un secondo match point per il discorso semifinale, mentre Trieste si trova con le spalle al muro un’altra volta e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia per chiudere la serie - Trieste e Trento vogliono gara-5 : Cremona e Venezia per la semifinale, Trieste e Trento per andare alla “bella”. Stasera tocca alle altre due serie dei quarti di finale dei Playoff 2019 e dopo quella tra l’Olimpia Milano e la Sidigas Avellino ci potrebbero essere altre due gare-5 all’orizzonte. Il fattore campo, finora, ha dominato nelle serie. Cremona e Venezia cercano dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti e per evitare di trovarsi a giocare ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia per chiudere la serie - Trieste e Trento vogliono gara-5 : Cremona e Venezia per la semifinale, Trieste e Trento per andare alla “bella”. Stasera tocca alle altre due serie dei quarti di finale dei Playoff 2019 e dopo quella tra l’Olimpia Milano e la Sidigas Avellino ci potrebbero essere altre due gare-5 all’orizzonte. Il fattore campo, finora, ha dominato nella serie. Cremona e Venezia cercano dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti e per evitare di trovarsi a giocare ...

Basket - Trieste-Cremona - Gara-4 Quarti Playoff : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera al PalaRubini si disputa Gara-4 della serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A tra l’Alma Trieste padrona di casa e la Vanoli Cremona. In gara-3 disputata giovedì i ragazzi di coach Eugenio Dalmasson dopo le due sconfitte al PalaRadi sono riusciti a salvare la serie battendo per 91-86 quelli di coach Meo Sacchetti grazie soprattutto ai 26 punti di Zoran Dragic che si è riscattato dopo lo zero in gara-2 andando a segno 10 ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Nunnally trascina Milano. L’Olimpia espugna Avellino e porta la serie a gara-5 : Si va a gara-5. L’Olimpia Milano sbanca il Pala Del Mauro per 86-80 e riporta la serie al Forum. Con le spalle al muro la squadra di Pianigiani si ritrova e supera una Avellino mai doma e che fino all’ultimo secondo ha provato a rientrare in partita. Decisiva la partenza sprint di Milano, con la Sidigas che a differenza delle altre sfide ha dovuto sempre inseguire i Campioni d’Italia in carica. Super prestazione in casa Milano ...