ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) "Ciao a tutti i bambini, grandi e piccoli qui in Italia e, sono venuto a controllare se vi siete comportati bene quest'anno e ho verificato che è così. Se non ci vediamo oggi aallora ricordatevi che amancano soltanto 213 giorni, allora ricordatevi di comportarvi bene. Buone Buon anno!". Queste le parole dipoco prima di salire a bordo della sua, guidata dal pluricampione e recordman Fabio Barone, per il suo tour diche lo ha visto sfrecciare sulla slitta d'eccezione salutato da tantissimi curiosi e piccoli fan. Un giro del centro, dal Gianicolo al Circo Massimo, dal Colosseo al Campidoglio, scortato da 40del Club "Passione Rossa" e dagli agenti della Polizia Penitenziaria."Credo che lui si trovi bene, mi ha detto che su aveva questi problemi co la slitta, abbiamo pensato di dargli questa vettura, gli ho dato il curriculum ...

ilfogliettone : Babbo Natale e la vacanza-evento in Ferrari per le strade di Roma - - pinodifeo : #VIDEO via @askanews_ita #BabboNatale e la #vacanza-evento in #Ferrari per le strade di #Roma -> - Setarossa72 : @fattoquotidiano Credere a silvio ormai è come credere a babbo natale -