Austria | sfiduciato il cancelliere Kurz | socialdemocratici ed estrema destra votano sì

(Di lunedì 27 maggio 2019) Karl Nehammer, il presidente del suo partito, aveva interpretato quel 35,5% dei consensi alle Europee come “un forte voto di fiducia nel“. Ma oggi il leader dei conservatori dell’Oevp è stato il primo capo del governo dal dopoguerra ad esseredal Parlamentoco, che ha approvato la mozione presentata dal partito ‘Jetz’ (Ora). Come annunciato nel dibattito che ha preceduto il voto, a votare contro di lui sono stati i(Spoe) e ladel Partito della Libertà (Fpoe) che accusano ildi avere sfruttato le accuse di corruzione contro l’ex viceHeinz-Christian Strache per indire elezioni anticipate ed escludere dal governo i ministri del Fpoe, per prendere il controllo assoluto dell’esecutivo. Secondo la Costituzioneca, il presidente Alexander Van der Bellen dovrà ora nominare ...

