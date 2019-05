Austria, Kurz vince ma viene sfiduciato

Agenzia_Ansa : #Europee #Austria, vincono i popolari di Kurz. I socialdemocratici secondi davanti all'ultradestra #elezionieuropee… - you_trend : ???? In #Austria è stato diffuso un #ExitPoll abbastanza clamoroso: l'ÖVP del premier #Kurz sarebbe primo al 34,5%, c… - TgLa7 : #Austria: il Parlamento sfiducia Kurz -

Dopo il trionfo europeo, che ha dato ai popolarici del cancelliereil 34%, in Parlamento passa una mozione di sfiducia di socialdemocratici e ultradestra, fino a ieri nella coalizione di governo. Domani sarà incaricato il ministro Loeger,esponente dei popolari, come cancelliere ad interim. La caduta del governo è collegata allo scandalo che ha coinvolto il vice Strache, leader dell'estrema destra.è accusato di aver sfruttato le accuse di corruzione contro Strache per indire elezioni anticipate a settembre.(Di lunedì 27 maggio 2019)