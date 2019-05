Auguri a Siouxsie Sioux | regina indiscussa della musica goth

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Susan Janet Ballion, in arte, compie proprio oggi sessantadue anni. Parliamo di un’Artista con la a maiuscola, protagonistastoria del Punk e di quanto scaturito subito dopo insieme aiand the Banshees. Sono poche le notizie a lei connesse; si è ritirata dalla scene da diverso tempo eppure schiere di fan, ancora oggi, non smettono di evocarne il ricordo, nella speranza di rivederla un giorno ancora una volta cantare. Eccovi in nove punti e altrettante canzoni alcune specifichesua storia. Cominciamo: 1. “Ce l’ho con i giornalisti, sono stati loro ad attaccare certe etichette, disse, intervistata da Modjo nel 2004. E continua: “Ho capito che quello che sei veramente da un punto di vista artistico, dopo anni di sacrifici, non interessa realmente; per il carrozzonele sono e sarò soltanto “ladel”. Proviamo a ...

