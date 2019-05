Atrofia muscolare spinale | ok in Usa al farmaco salvavita più costoso della storia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) La prima terapia genica in grado di arrestare la progressione dell’(SMA) attraverso una sola infusione ha ricevuto il via libera negli Stati Uniti. Il trattamento, destinato a curare i bimbi sotto i due anni affetti dalla forma più gravemalattia, costa ben 2,1 milioni di dollari ed è il più. La Sma è una malattia rara caratterizzata dalla perdita dei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli. Ha un’incidenza di circa 1 paziente su 10.000 nati vivi e provocaprogressiva, che interessa, in particolar modo, gli arti inferiori, i muscoli respiratori edeglutizione. La forma più severa, causata da mutazioni nel gene SMN1, nel 90% dei casi porta alla morte o alla ventilazione permanente entro i primi due anni di vita. La nuova terapia, prodotta da Novartis, utilizza un virus per ...

