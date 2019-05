Atrofia muscolare spinale | approvato negli Usa il farmaco più caro al mondo 2 | 1 milioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sarà ilpiùnella storia della sanità americana molto probabilmente del. L’azienda farmaceutica Novartis si è vista autorizzareStati Uniti una terapia genica da 2,1di dollari per un solo intervento su bambini piccoli affetti da(Sma). Il trattamento, che viene somministrato una sola volta, ha un prezzo che è precisamente di 2,125di dollari ed è destinato a suscitare clamore. Ilin questione si chiama Zolgensma ed è statodalla Food and Drug Administration (FDA), l’autorità sanitaria americana, realizzato per bambini di età inferiore ai due anni con Sma, compresi quelli che non hanno ancora manifestato i sintomi. L’uso dele la sua autorizzazione riguarda i bambini con la forma più letale della malattia ereditaria e quelli con tipi in cui i sintomi debilitanti possono ...

stefania_collet : SMA: a terapia genica approvata dalla FDA è un grande passo, non una cura miracolosa - laura_sale : Atrofia muscolare spinale dei bambini, trovata la cura: basta una sola pillola da un milione di euro - Mey86147596 : @georgesoros INVESTIRE BENE I SOLDI! Atrofia muscolare spinale dei bambini, trovata la cura: basta una sola pillol… -