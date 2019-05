Atletica – Meeting Internazionale Città di Savona | Desalu debutta nei 200 metri

Atletica - Meeting internazionale di Castiglione : Fabbri da record nel lancio del peso : Leonardo Fabbri ha piazzato subito un record al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia Riparte con un primato la stagione di Leonardo Fabbri . Al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia (Grosseto), il 22enne dell’Aeronautica spedisce il peso a 20,45 e incrementa la sua migliore prestazione italiana under 23 all’aperto nonostante la pioggia incessante, per un netto progresso sul 20,07 della scorsa estate. Durante ...

Atletica – Meeting della Liberazione - Elena Vallortigara comincia la stagione outdoor con un ottimo 1 - 90 : Inizio promettente per la saltatrice azzurra che prova tre volte senza fortuna 1,92. Il 3 maggio sarà a Doha per la tappa inaugurale della IAAF Diamond League comincia da 1,90 la stagione all’aperto di Elena Vallortigara . Sulla pedana che ospita i suoi allenamenti, al campo scuola Renzo Corsi di Siena, la 27enne vicentina dei Carabinieri piazza una prima prestazione incoraggiante al Meeting della Liberazione . Seguita a bordo pedana dal suo ...

Atletica - tutti in pista il 25 aprile per il Meeting di Siena : in gara anche Elena Vallortigara : La seconda italiana di sempre nel salto in alto, grazie al 2.02 dello scorso anno a Londra, sarà la stella del Meeting della Liberazione a Siena sulla pedana che ospita i suoi allenamenti tutti in pista, è il 25 aprile. Da nord a sud comincia a entrare nel vivo l’attività agonistica in una giornata ricca di Meeting. L’atleta-copertina è sicuramente Elena Vallortigara, l’azzurra dei Carabinieri, seconda italiana di sempre nel ...