Atletica – Dossena protagonista alla Stralugano | secondo posto per l’azzurra

Atletica - Sara Dossena seconda alla Stralugano. Buoni tempi per Faniel alla Mezza di Jesolo e Meucci sui 10 km : Sara Dossena ha concluso la Stralugano al secondo posto coprendo i 21,097 km col tempo di 1h20:20. La lombarda è arrivata ad appena 10” dal personale sulla distanza siglato lo scorso anno a Udinese. La 34enne, nonostante le strade bagnate dalla pioggia, è riuscita a esprimersi su ottimi livelli e ha ottenuto un altro risultato confortante in questo avvio di stagione dopo essere diventata la terza italiana di sempre nella Maratona (2h24:00 ...

Atletica – Azzurri della maratona a Manchester : Dossena e Faniel in gara nella 10km : Dossena e Faniel in gara a Manchester sui 10km domenica 19 maggio Azzurri in gara sulle strade di Manchester. Domenica 19 maggio, nei 10 chilometri della città britannica, un nuovo impegno per Eyob Faniel e Sara Dossena che in questa stagione si sono già messi in notevole evidenza. Tre settimane fa, a Padova, il portacolori delle Fiamme Oro ha realizzato il crono di 1h00:53 nella mezza maratona, quinto italiano di sempre sui 21,097 ...

Atletica – Mezza maratona di Padova : bene Faniel e Dossena : Faniel vola in 1h00:53 alla Mezza maratona di Padova: bene anche Sara Dossena, seconda al traguardo Grande prova di Eyob Faniel nella Mezza maratona a Padova. Il 26enne delle Fiamme Oro corre in 1h00:53 e diventa il quinto italiano di sempre sui 21,097 chilometri, con il miglior crono di azzurro dal 2002, a soli 33 secondi dal record nazionale. Per il vicentino allenato da Ruggero Pertile c’è un formidabile progresso di oltre un minuto e ...

Atletica - missione compiuta per Sara Dossena! L’azzurra migliora il personale alla T-Fast 10 km di Torino chiudendo in 32.17 : Sara Dossena si conferma in ottima condizione e centra l’obiettivo prefissato alla vigilia della T-Fast 10km La Velocissima di Torino, corsa che si è svolta nella giornata di domenica 14 aprile. L’azzurra ha migliorato di quasi un minuto il proprio personale sulla distanza chiudendo la prova con il tempo di 32:17, utile per raggiungere il secondo posto alle spalle della keniana Caroline Makandi Gitonga (32:02), sul percorso ...

