Atalanta | sei nella storia | buona Champions!

(Di lunedì 27 maggio 2019) Reggio Emilia diventa il teatro dei sogni, a circa due anni di distanza dalla cocente eliminazione in Europa League contro il Borussia Dortmund. Le lacrime di Gomez e compagni, nello stesso stadio, sono rimaste ma trasformatosi in gioia: l’, per la prima volta, è in Champions League.FUTURO – Quali piani per i bergamaschi? Sicuramente ci sarà qualche sacrificato all’altare, rispetto ad una stagione giocata da tutta la squadra sopra le righe. Potrebbero partire Ilicic e Hateboer, mentre è confermata la permanenza di Gomez. Su Zapata decide il mercato: qualora dovesse arrivare l’offerta monstre (50-60 milioni) allora Duvan partirebbe e probabilmente resterebbe Ilicic. In difesa Toloi potrebbe avere richieste, così come Mancini. De Roon piace anche in Italia, così come Freuler.GASPERINI – Tutto balla intorno alla figura del tecnico. Non ...

