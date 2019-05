Atalanta in Champions | Giulia Provvedi fa festa con il suo Gollini

Champions - Inter verso terza fascia : Atalanta in quarta : Una italiana per fascia in Champions League. Aspettando il completamento del quadro delle qualificate, definitivo solo dopo i preliminari della prossima estate, secondo la Gazzetta dello Sport le quattro italiane si divideranno una per ciascuna fascia nel prossimo sorteggio per la fase a gironi. Per quanto riguarda la prima fascia, tutto sarà più chiaro dopo […] L'articolo Champions, Inter verso terza fascia: Atalanta in quarta è stato ...

Atalanta - al rientro a Bergamo c’è una folla ad attendere gli “eroi della Champions” [VIDEO] : Impresa dell’Atalanta di Gasperini che è riuscita ad arrivare al terzo posto in classifica conquistando la Champions League Atalanta vittoriosa in quel di Reggio Emilia e Champions League raggiunta al termine di un’annata sontuosa della squadra di mister Gasperini. Al rientro a Bergamo i ragazzi nerazzurri sono stati accolti come dei veri e propri eroi per la prima storica qualificazione alla competizione europea più ...

Atalanta - Gomez : “La Champions non è un miracolo - ci credevamo” : “La Champions League non è un miracolo. Il nostro obiettivo era l’Europa League ma quando siamo arrivati vicino alla Champions ci abbiamo creduto fino alla fine”. Queste le dichiarazioni di Alejandro ‘El Papu’ Gomez nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Il capitano della Dea festeggia l’accesso alla Champions League: “Sono poche le squadre che giocano come noi in Italia – ha dichiarato Gomez ...

Atalanta in Champions : è storia : Termina 3-1 la partita tra Atalanta e Sassuolo che consente alla Dea di ottenere una storica qualificazione in ChampionsL’obiettivo ChampionsLa squadra di proprietà di Percassi ha finalmente raggiunto il risultato che ha meritato di ottenereLa Champions è diventato un obiettivo che in fase di programmazione non era stato neanche immaginato ma che ormai a 3 giornate dalla fine era alla portata.La cocente sconfitta in finale di Coppa ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta (terza) ed Inter in Champions League - Empoli retrocesso in B : Tanto rumore per nulla: tante emozioni nell’ultima tornata della Serie A di Calcio, ma nulla cambia nelle zone alte della graduatoria, dato che le quattro pretendenti ai due posti in Champions League vincono tutte. L’Atalanta dunque chiude al terzo posto, dopo aver rimontato e battuto per 3-1 il Sassuolo. Con i nerazzurri bergamaschi vanno nel massimo torneo continentale anche i nerazzurri meneghini: l’Inter soffre fino ...

Serie A - Atalanta e Inter in Champions : Milan beffato in Europa league : L'Atalanta e l'Inter sono le altre due squadre italiane qualificate per la fase a gironi della Champions league 2019/2020. I ragazzi di Gasperini e quelli di Spalletti raggiungono Juventus e Napoli grazie alle vittorie rispettivamente contro il Sassuolo per 3-1 e l'Empoli per 2-1. Non basta al Milan