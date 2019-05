Atalanta | Gomez | “La Champions non è un miracolo | ci credevamo”

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) “LaLeague non è un. Il nostro obiettivo era l’Europa League ma quando siamo arrivati vicino allaci abbiamo creduto fino alla fine”. Queste le dichiarazioni di Alejandro ‘El Papu’nel post partita di-Sassuolo. Il capitano della Dea festeggia l’accesso allaLeague: “Sono poche le squadre che giocano come noi in Italia – ha dichiaratoai microfoni di Sky – Per questo abbiamo fatto tantissimi punti e per questo abbiamo dimostrato di essere sempre all’altezza con le big”. Poi in merito al salto di qualità dei bergamaschi in vista dei grandi appuntamenti in: “Non siamo lontani dalle squadre. Lo scorso anno abbiamo fatto una grandissima Europa League e ce la siamo giocata anche con Borussia Dortmund, Lione ed Everton”. Infine il Papu ...

