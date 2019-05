Atalanta | al rientro a Bergamo c’è una folla ad attendere gli “eroi della Champions”

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Impresa dell’di Gasperini che è riuscita ad arrivare al terzo posto in classifica conquistando la Champions Leaguevittoriosa in quel di Reggio Emilia e Champions League raggiunta al termine di un’annata sontuosasquadra di mister Gasperini. Ali ragazzi nerazzurri sono stati accolti come dei veri e propri eroi per la prima storica qualificazione alla competizione europea più importante. Sino a tarda notte è stata festa per le stradecittà, con un Gollini particolarmente ispirato a bordo del pullmansquadra. Ecco di seguito il video dell’accoglienza riservata all’. La città di #abbraccia i suoi campioni alda Reggio Emilia #3uropa #UCL#GoGo pic.twitter.com/M5NVHTEYr7 —B.C. (@BC) 27 maggio 2019 L'articolo, al...

Atalanta_BC : La città di #Bergamo abbraccia i suoi campioni al rientro da Reggio Emilia ???????? #Atalanta3uropa #UCL #GoAtalantaGo… - DiMarzio : 'La stagione è cambiata col rientro di Ilicic e lo spostamento del Papu' #Gasperini commenta la qualificazione in… - Atalanta_BC : La città di #Bergamo abbraccia i suoi campioni al rientro da Reggio Emilia ???????? #Atalanta3uropa #UCL #GoAtalantaGo… -