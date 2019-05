Ascolti Domenica In | Italia Sì | Mara Venier chiude col botto

Ascolti TV | Domenica 26 maggio 2019. Fazio 16.3% - New Amsterdam 8.8%. Speciale elezioni : Vespa 15.7% - Mentana 12.2% : Roberto Baggio a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (6.8%) mentre FBI è la scelta di 1.503.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation ha intrattenuto 1.306.000 spettatori con il 6% ...

Barbara D'Urso - Domenica live va in ferie : boom di Ascolti e il boss di Canale 5 ringrazia : Domenica live va in vacanza. Il day time Domenicale di Barbara D'Urso chiude la stagione con l'ennesimo successo e il direttore di Canale 5 rilascia un comunicato stampa ufficiale per ringraziare la conduttrice. Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara D'Urso per il suo successo

Ascolti Domenica In - Prima volta - Domenica Live : d’Urso chiude al 14% : Domenica In, Ascolti del 19 maggio: Mara Venier cresce e supera i 3 milioni È andata in onda ieri, Domenica 19 maggio, la penultima puntata di questa edizione fortunata di Domenica In. Per il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier questi sono stati gli Ascolti: 3 milioni di telespettatori e il 17,18% di share nella Prima parte e 2.849.000 telespettatori e il 18.14% di share nella seconda parte. Risultati eccellenti per il ...

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019. Fazio 16.9%-14% - New Amsterdam 9.8% - Giletti 6.9% - Petrelluzzi 5.5% : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Ascolti Tv 12 maggio 2019 : Domenica In una conferma - bene Mediaset : Domenica In una conferma per la Rai, Mediaset si difende bene Domenica 12 maggio – Ascolti Tv Un altro ottimo risultato per Domenica In: Mara Venier è riuscita a portare a casa di ben 2.200.000 telespettatori le storie del suo programma. Ha raggiunto il 16.8% di share. Gli Ascolti Tv di Domenica 12 maggio 2019 […] L'articolo Ascolti Tv 12 maggio 2019: Domenica In una conferma, bene Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019. Fazio 15%-13.2% - Le Iene 12.3% - New Amsterdam 9.9% - Giletti 6.7% : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 ...

Ascolti Venier - d’Urso - Parodi : Domenica In leader del pomeriggio : Mara Venier sempre leader degli Ascolti con Domenica In Mancano pochissime puntate al termine di questa fortunata stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. Il contenitore Domenicale di Rai1 è sempre stato leader negli Ascolti contro qualsiasi concorrenza e ha vinto anche ieri, Domenica 12 maggio ottenendo 2.763.000 telespettatori e il 16.81% di share nella prima parte e 2.635.000 telespettatori e il 16.6% di share nella seconda. La ...

