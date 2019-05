Anticipazioni americane Beautiful | la Logan vuole vendicarsi di Steffy e Zoe

Beautiful - Anticipazioni americane : qualcuno morirà? : Le anticipazioni americane per il futuro di Beautiful (con specifico riferimento all’estate 2019) indicano che, oltre ai personaggi che già sanno che Beth Spencer è viva, qualcun altro scoprirà la verità sul fatto che la bambina che Steffy ha adottato è in realtà la figlia di Hope e Liam. Chi arriverà a capire tutto, dunque? Al momento i candidati ideali sono Xander o Thomas, ma saranno davvero loro o si tratterà di qualche altro ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Xander scopre che Phoebe è la figlia di Hope e Liam : Le novità sono all'ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful, nelle quali il segreto sullo scambio delle culle torna ad essere di grande attualità. Il ritorno di Steffy a Los Angeles insieme alle bambine aumenta il senso di colpa di Flo e Zoe, che quasi quotidianamente si trovano a fare i conti con i dubbi sulla cosa giusta da fare. E proprio una delle loro conversazioni alla Forrester Creations viene ascoltata per caso da Xander, ...

Beautiful Anticipazioni americane : risolto lo scambio di culle - Liam e Hope torneranno insieme? : Dopo ever scoperto la verità sulla piccola Phoebe, Hope e Liam potrebbero tornare insieme, ma cosa ne sarà di Steffy?

Beautiful - Anticipazioni americane : la difficile decisione di Hope : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: Hope lascia Liam? I colpi di scena sono all’ordine del giorno a Beautiful. Da mesi nelle puntate americane di Beautiful sta tenendo banco la vicenda dell’adozione di Beth, la figlia di Liam e Hope da tutti creduta morta, da parte di Steffy. Il grave lutto ha mandato in crisi il matrimonio tra Liam e Hope Logan che si sta avvicinando pericolosamente a Thomas che sta facendo di tutto per ...

Beautiful Anticipazioni americane : l’inaspettata richiesta di Hope a Steffy : anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles e trova una situazione inaspettata Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Steffy a Los Angeles. Ricordiamo che la giovane Forrester si trasferisce per qualche tempo a Parigi con le sue bambine Kelly e Phoebe, al fine di dare la possibilità a Hope e Liam […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: l’inaspettata richiesta di Hope a Steffy ...

Beautiful - Anticipazioni americane dal 27 al 31 maggio : la Logan e Liam si dicono addio : La fine del matrimonio di Hope e Liam sarà grande protagonista delle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti dal 27 al 31 maggio. Dopo essere giunta alla conclusione di non poter trovare la felicità insieme, utilizzando anche delle scuse poco credibili, la coppia vivrà degli ultimi romantici momenti, pensando a quello che sarebbe stato se Beth non fosse morta. Proprio lo scambio di culle tornerà ad essere di grande attualità la prossima ...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope dice addio per sempre a Liam! : La storia tra Hope e Liam sembra arrivata al capolinea, cosa spingerà la Logan a dire addio all'amore della sua vita?

Beautiful - Anticipazioni americane : l'identità di Phoebe/Beth verrà alla luce in estate : Il segreto sulla vera identità di Phoebe Forrester non sarà destinato a restare tale ancora a lungo nelle puntate americane di Beautiful. Ad annunciarlo è stato Bradley Bell in persona, il produttore esecutivo della soap, che come abitudine ha diffuso i "Summer Previews" ovvero gli spoiler relativi alle puntate in onda nel periodo estivo. A differenza di quanto accade in Italia, infatti, i mesi caldi continuano a riportare buoni ascolti negli ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Steffy e Liam potrebbero tornare subito insieme : Steffy Forrester rientrerà ufficialmente in scena oggi, 23 maggio, nelle puntate americane di Beautiful. Dopo circa quattro mesi di assenza dovuti alla pausa maternità dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood, la figlia di Ridge e Taylor tornerà a casa con le figlie Phoebe e Kelly che l'avevano seguita a Parigi. E con quest'attesa riapparizione, riprenderanno anche alcune delle storylines che erano state momentaneamente accantonate: la prima ...

Beautiful Anticipazioni americane : Liam torna da Steffy? La confessione : anticipazioni americane Beautiful, Liam e Steffy: possibile un ritorno di fiamma Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America vedono Liam e Hope in crisi. Dopo la perdita della loro bambina, durante il parto, la situazione tra loro è decisamente cambiata. La giovane Logan è convinta che sua figlia sia morta, ma […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Liam torna da Steffy? La confessione proviene da Gossip e Tv.

Beautiful Anticipazioni americane : Ecco perché Katie dichiara guerra a Bill... : Presto vedremo i due ex di fronte ad un giudice, scopriamo perché e chi interverrà nella disputa legale tra Katie e Ridge.

Beautiful - Anticipazioni americane : Flo e Wyatt diventano intimi ma lei si sente in colpa : La storia d'amore tra Wyatt e Sally giungerà al termine nelle puntate americane di Beautiful. Il rampollo Spencer non gradirà il segreto che la stilista le ha tenuto nei confronti di Thomas e deciderà di prendersi del tempo per riflettere. Ma proprio quando lei penserà di avere ancora delle chance di chiarimento, lui dimostrerà di avere lo stesso Dna di Liam e passerà velocemente da una donna all'altra. A distanza di poche ore dal litigio con la ...

Beautiful Anticipazioni americane : tre nuove coppie ufficiali nelle trame della soap : Katie, Wyatt e Liam hanno trovato nuovi amori, scopriamo nelle braccia di chi avranno deciso di consolarsi i tre storici protagonisti della serie.

Beautiful Anticipazioni americane : la difficile confessione di Katie a Bill. Come reagirà lo Spencer? : Vi abbiamo già raccontato della trappola organizzata dalla Logan per "incastrare" Bill, ora, per la donna, è il momento di confessare...