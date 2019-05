ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) In occasione dell’evento di apertura del Computex 2019 in corso a Taipei (Taiwan), AMD ha annunciato che a far data da luglio saranno disponibili i3000 per computer desktop, che includono i modelli9 3900X,7 3800X e7 3700. La novità più rilevante è il numero di core, ossia delle unità di elaborazione che lavorano insieme per garantire le miglioripossibili. Nel caso della nuova generazione di AMD, i core arrivano fino a un massimo di 12. Non è così per tutti i modelli, nel caso specifico a offrire 12 core è il top di gamma7 3900X. Il7 3700X e7 3800X sono invece modelli a otto core. Denominatore comune è il processo produttivo a 7 nanometri. Significa che ciascuno dei miliardi di transistor di cui sono composti questi chip hanno una dimensione di 7 milionesimi di millimetro. La notizia forse più ...

Cascavel47 : AMD presenta i nuovi processori Ryzen che promettono alte prestazioni nei giochi - Noovyis : Un nuovo post (AMD presenta i nuovi processori Ryzen che promettono alte prestazioni nei giochi) è stato pubblicato… - Albarotto : C'è anche una CPU con 12 core e 24 thread tra le novità presentate dal chipmaker AMD durante la conferenza del Comp… -