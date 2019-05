Ambiente | premiato l’impegno di Marevivo Sicilia alla 29ª edizione del premio Mimosa

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Assegnato per la prima volta anche all’il prestigioso riconoscimentod’Oro dello storico circolo culturale Renato Guttuso di Favara (AG) nella persona di Mariella Gattuso, direttore regionale dell’associazione, perprofuso nell’ambito dell’educazione ambientale e della salvaguardia del territorio e del mare diGiunto oramaisua 29ªilaffermadelle donne in ambito, culturale, artistico, sociale ed anche sportivo.presenza di numerose istituzioni civile e militari, nel contesto del bellissimo teatro Pirandello di Agrigento, unitamente a Claudia Lodesani di Medici senza Frontierequale è stato andato ilprincipale, anchericeve un riconoscimento speciale per gli oltre trent’anni di lavoro spesi nella difesa del mare. Ila Mariella Gattuso è stato consegnato dal Comandante ...

